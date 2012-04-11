نقش فیزیوتراپی در درمان بیماریهای سالمندی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن رازقی با اشاره به برگزاری بیست و سومین کنگره فیزیوتراپی از 27 تا 29 اردیبهشت ماه امسال در شیراز، اظهار داشت : با توجه به اینکه امسال توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان سال سالمندی و سلامت نامگذاری شده و در کشور ما نیز این تم در هفته سلامت به عنوان شعار نظام سلامت کشور در نظر گرفته شده است ، تلاش کرده ایم در جریان کنگره بیست و سوم فیزیوتراپی در ارتباط با نقش فیزیوتراپی در درمان مشکلات و بیماریهای سالمندی و همچنین پیشگیری از عوارض و تبعات آن به بحث و تبادل نظر علمی بپردازیم.

وی گفت: در کنگره امسال فیزیوتراپی که توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن فیزیوتراپی ایران در شیراز برگزار می شود مباحثی چون نقش فیزیوتراپی در درمان بیماریهای عصبی، عضلانی - اسکلتی، سیستم قلبی - عروقی، بیومکانیک کاربردی، درمانهای دستی و تمرین درمانی، فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد، الکتروفیزیولوژی و مدالیتی های الکتریکی، ابزار و روش شناسی تحقیقاتی در فیزیوتراپی و همچنین ملاحظات اخلاقی و حقوقی ارائه خدمات فیزیوتراپی مطرح خواهد شد.

رازقی، برپایی کارگاههای توانمندسازی حرفه ای وتخصصی را از جمله برنامه های علمی و آموزشی این کنگره برشمرد و تأکید کرد: تمامی فیزیوتراپیستها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای، همکاران کار درمان، متخصصین ارتوپدی، طب فیزیکی، نورولوژی، قلب، داخلی و جراحی می توانند با کسب امتیاز بازآموزی در این کنگره سراسری شرکت کنند.

دبیر بیست و سومین کنگره فیزیوتراپی ایران برگزاری این کنگره برای نخستین بار در شیراز را مقدمه ای برای نشان دادن ظرفیتها و توانمندیهای مراکز علمی و دانشگاهی در سطح کشور خواند و افزود: در حاشیه برگزاری کنگره امسال نمایشگاه تجهیزات فیزیوتراپی با حضور بیش از 40 شرکت از معتبرترین شرکتهای سازنده تجهیزات فیزیوتراپی و توانبخشی برپا خواهد شد و امیدواریم با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و به منظور حمایت از تولید داخلی و استفاده از تجهیزات فیزیوتراپی ساخت داخل، شاهد توجه روزافزون سازندگان به ارتقا کیفیت تجهیزات و اقبال همکاران فیزیوتراپیست به استفاده از آنها بوده و این امر فرصت مغتنمی را برای تعامل هرچه بیشتر بین سازندگان و استفاده کنندگان از تجهیزات فیزیوتراپی فراهم آورد.