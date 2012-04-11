پیشنهادات لاوروف برای حل بحران سوریه/ مانع تراشی مخالفان در طرح عنان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف در کنفرانس خبری مشترک با ولید المعلم در مسکو اظهار داشت: اعضای شورای ملی سوریه [مخالفان] اظهاراتی را مطرح کرده اند که مانعی بر سر راه موفقیت طرح کوفی عنان برای حل بحران سوریه به شمار می رود.

وی در ادامه گفت: ولید المعلم بر پایبندی دولت سوریه به حل بحران این کشور تاکید کرده و ما معتقدیم تمامی گروه ها و طرف های ذیربط باید به توقف خشونت ها در سوریه پایبند باشند.

وزیر خارجه روسیه افزود: دولت سوریه اعلام کرده که استفاده از سلاح های سنگین برای مقابله با افراد مسلح را کنار گذاشته است.

لاوروف همچنین از کشورهای ذی نفوذ و مرتبط با مخالفان سوریه خواست که از نفوذ خود استفاده کنند و مخالفان را به توقف درگیری و خشونت در سوریه تشویق کنند.

وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: حضور نیروهای بین المللی در سوریه به پیشبرد طرح کوفی عنان، موفقیت آن و انعکاس واقعی رویدادهای سوریه کمک خواهد کرد.

وی انتقال خبرنگاران تمامی روزنامه ها به شهرهای مختلف سوریه را یکی دیگر از راه های انعکاس واقعی اخبار و رویدادهای سوریه دانست.

به گفته لاوروف، توقف خشونت ها در سوریه برای ارسال کمک های انسانی به مناطق آسیب دیده و آغاز گفتگوهای ملی فراگیر در این کشور ضروری است.