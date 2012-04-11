  1. بین الملل
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

کنفرانس خبری لاوروف و معلم-1

پیشنهادات لاوروف برای حل بحران سوریه/ مانع تراشی مخالفان در طرح عنان

پیشنهادات لاوروف برای حل بحران سوریه/ مانع تراشی مخالفان در طرح عنان

وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای سوری خود در مسکو پیشنهاداتی را برای حل بحران سوریه مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف در کنفرانس خبری مشترک با ولید المعلم در مسکو اظهار داشت: اعضای شورای ملی سوریه [مخالفان] اظهاراتی را مطرح کرده اند که مانعی بر سر راه موفقیت طرح کوفی عنان برای حل بحران سوریه به شمار می رود.

وی در ادامه گفت: ولید المعلم بر پایبندی دولت سوریه به حل بحران این کشور تاکید کرده و ما معتقدیم تمامی گروه ها و طرف های ذیربط باید به توقف خشونت ها در سوریه پایبند باشند.

وزیر خارجه روسیه افزود: دولت سوریه اعلام کرده که استفاده از سلاح های سنگین برای مقابله با افراد مسلح را کنار گذاشته است.

لاوروف همچنین از کشورهای ذی نفوذ و مرتبط با مخالفان سوریه خواست که از نفوذ خود استفاده کنند و مخالفان را به توقف درگیری و خشونت در سوریه تشویق کنند.

وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: حضور نیروهای بین المللی در سوریه به پیشبرد طرح کوفی عنان، موفقیت آن و انعکاس واقعی رویدادهای سوریه کمک خواهد کرد.

وی انتقال خبرنگاران تمامی روزنامه ها به شهرهای مختلف سوریه را یکی دیگر از راه های انعکاس واقعی اخبار و رویدادهای سوریه دانست.

به گفته لاوروف، توقف خشونت ها در سوریه برای ارسال کمک های انسانی به مناطق آسیب دیده و آغاز گفتگوهای ملی فراگیر در این کشور ضروری است.

کد مطلب 1574052

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