15 کیلومتر تونل سازی و افتتاح 6 ایستگاه کارنامه مترو درسال 90

هابیل درویش درگفتگو با خبرنگارمهر با بیان این که در سال گذشته میزان پیشرفت و توسعه مترو 15 کیلومتر تونل‌سازی و افتتاح 6 ایستگاه بوده است گفت: درحال حاضر 4 دستگاه حفار تی‌بی‌ام به‌صورت همزمان در مسیرهای دردست ساخت مترو مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به اقدامات متروی تهران در سال گذشته گفت: تکمیل خط 4 مترو و اتصال آن به خط تهران- کرج، راه اندازی آخرین ایستگاه‌ها از توسعه شمالی و جنوبی خط یک و ساخت تونل‌ها و ایستگاه‌های خط 3 در دوبخش مرکزی و جنوبی ، تداوم عملیات ساخت خط هفت در دو بخش غربی و شرقی با استفاده از دستگاه‌های حفار اتوماتیک TBM و آغاز عملیات اجرایی خط 6 و ساخت بخشی از تونل‌های آن برخی از فعالیت های مترو در سال 90 بوده است .

درویش با بیان این که در سال 90 ،حدود 2 کیلومتراز خطوط مترو به انضمام یک ایستگاه ازبخش جنوبی و نیز حدود 2 کیلومتر با یک ایستگاه ویژه در شمالی‌ترین بخش خط یک پیش از موعد مقرر و با موفقیت به بهره برداری رسید گفت:در بخش غربی خط 4 مترو از میدان آزادی تاارم سبز در تقاطع با خط 5 به طول حدود 4 کیلومتر که تست گرم این بخش هم در اواخر سال 90 با موفقیت انجام گرفت که هم اکنون آماده بهره برداری رسمی‌از این بخش هم هستیم .

وی اضافه کرد: در سال 90 ایستگاه‌های شیخ الرئیس، شهید حبیب‌الله، پیروزی و استاد معین از خط 4 مترو راه اندازی شد. همچنین در بخش زیر ساخت ،ساخت 15 کیلومتر تونل آماده ریل‌گذاری از خطوط 3،6و 7 مترو که در سال‌های آینده پس از تکمیل ایستگاه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت که قابل توجه است .

درویش با بیان این که بخش میانی خط 3 مترو از چهارراه ولی‌عصر (عج) تا مصلای تهران به طول 7 کیلومتر با 2 ایستگاه شهید دکتر بهشتی و چهارراه ولی‌عصر (عج) مقرر بود تا پایان سال 90 به بهره برداری برسد که به علت عدم امکان انجام فاینانس و عدم تامین اعتبار از صندوق توسعه ملی و همچنین عدم تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب و با توجه به نواسانات به‌وجود آمده در بازار ارز این پروژه ها به تاخیر افتاد گفت:اما باتلاش شبانه‌روزی پرسنل شرکت مترو ،این بخش نیز به‌زودی و با اندکی تاخیر راه‌اندازی می شود.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه با اشاره به ورود 388 دستگاه واگن به کشور در سال 1390 گفت: سال گذشته رکورد احداث تونل مکانیزه در ایران بود و از صبح چهارشنبه 19بهمن‌ تا صبح پنج‌شنبه 20بهمن ، 36متر تونل در مدت 24 احداث شد .سال 90 سال رکود شکنی خط 7 مترو در تونل سازی نیز بود، چرا که در این خط با احداث 40.5 متر تونل در یک شبانه‌روز رکورد حفر تونل نیز شکسته شد.

روز گذشته رئیس کمیسیون عمران شورا از افتتاح 3 کیلومتر مترو در سال 90 انتقاد کرده و خواستار توضیحات مدیر عامل این شرکت به شورا شده بود .