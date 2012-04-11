ساخت فیلم کوتاه با موضوع حقوق و کرامت انسانی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، شهرام خدایی سرپرست حوزه هنری استان در جمع هنرمندان از انجام 400 عنوان برنامه هنری در زیرشاخه‌های هنر دینی و انقلابی در رشته‌های مختلف ادبی، تجسمی، تصویری، موسیقی و نمایشی در سال 90 خبر داد و اظهار کرد: هنر انقلاب ابعاد و مظاهر وسیعی دارد و بسیاری گونه‌ها و مکاتب هنری را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه ‌لازم است هنر مبتنی بر اندیشه‌‌های متعالی، هنر عدالت‌طلب و هنری که در خدمت توسعه آرمان‌های انقلابی بوده و در چارچوب هنر انقلاب نشر و حمایت شود، افزود: برای اینکه بتوانیم امید هنر انقلاب باشیم و هنر صیقل‌دهنده اسلام ناب محمدی (ص) را گسترش دهیم نیازمند ترسیم برنامه‌های مبتنی بر عقلانیت، معنویت و شناخت صحیح از پیرامون خود هستیم.



رئیس کارگروه هنر و حقوق بشر شمالغرب کشور با اشاره به برنامه‌های پیش روی این کارگروه برای بسط و توسعه مفاهیم حقوق بشر اسلامی به زبان هنر اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه‌های مختلف عکس و کاریکاتور، انجام مسابقات تهیه فیلم کوتاه و انیمیشن همچنین نشست‌های حقوقی برای هنرمندان از جمله این برنامه‌ها بوده و لازم است بگویم که حوزه هنری را با تمام امکانات برای نشر و گسترش حقوق بشر اسلامی بدون هیچ چشمداشتی بسیج خواهیم کرد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان‌شرقی، حوزه هنری را از نهادهای فرهنگی مؤثر در جامعه دانست و گفت: رسالت‌ها و مأموریت‌های حوزه هنری از گستردگی و وسعت برخوردار است و تبیین جایگاه حقوق بشر در قرآن، روایات و احادیث می‌تواند یکی از مأموریت‌ها و برنامه‌های حوزه هنری در آینده قلمداد شود.

وی با اشاره به برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه هنری در طول سال 90، روح اسلامی و انقلابی برنامه‌های هنری را مهم‌ترین اولویت حوزه هنری دانست و گفت: مباحث مربوط به حقوق بشر در برنامه‌های سال 91 جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت.