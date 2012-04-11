شقایق خوشنشین مترجم کتابهای «برای اولینبار» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این مجموعه کتاب موضوع نخستن برخورد کودکان خردسال با دنیای پیرامون خودشان را مورد توجه قرار میدهد، گفت: این مجموعه در چهار جلد به همراه برچسب و گواهینامه تایید انجام یک فعالیت برای خردسالان منتشر شده است و به نوعی به والدین آنها کمک میکند تا نوع ارتباط بچهها با محیط پیرامون خودشان را تسهیل کنند.
وی افزود: «خوابیدن در تخت بزرگ»، «رفتن به دندان پزشکی»، «رفتن به آرایشگاه» و «رفتن به مهد کودک» عناوین این کتابها هستند که به قلم رابرت رابینسون، ژاکلین کراپی و بارابارا تایلور کورک و با تصویرگری آلیشیا بامبرگر اولین تجارب خردسالان را به صورت داستانهایی کوتاه بیان میکند و انتشارا چکه و شهر قلم آنها را برای نخستین بار منتشر کردهاند.
به گفته این مترجم، انجام دادن بعضی کارها برای اولین بار ممکن است بچهها را نگران کند و این کتابها کودک را از پیش با شرایط جدید آشنا میکنند. جدای از این در هر کتاب یک شخصیت خردسال برای اولین بار چیزی را تجربه میکند و حسها، نگرانیها و تصورات او به صورت قصههای تصویری به نمایش گذاشته میشود.
خوشنشین در ادامه از ترجمه مجموعه داستان هشت جلدی با عنوان «چارلی بورون» خبر داد و گفت: این کتاب به قلم «جنی نیمو» داستان پسری هشت ساله به نام چارلی است که متوجه استعدادی در درون خود میشود و در جستجوی کشف علت این موضوع پی میبرد که جد وی پادشاهی بوده که از آفریقا به انگلستان مهاجرت کرده و به کار جادوگری مشغول بوده است و پس از مرگش هر یک از 10 فرزندش یکی از استعدادهای او را به ارث بردهاند و چارلی در این میان میتواند صدای عکسها و تصاویر را بشنود و به درون آنها برود.
به گفته خوش نشین از این مجموعه که نشر چکه و انتشارات شهر قلم آن را منتشر خواهد کرد، در حال حاضر هفت مجلد ترجمه شده و در حال ترجمه مجلد هشتم از آن است.
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