تحول در هنر دستاورد انقلاب اسلامی/ بندگی خداوند برهان آفرینش هنر

به گزارش خبرنگار مهر، هنر تاج سر آفرینش و هنر اسلامی گوهر بندگی انسان در برابرخداوند است و خداوند هنر دوست ترین خالق جهان است و همانطور که خود در زیباترین شاهکار ادبیش می فرماید "ان الله جمیل و یحب الجمال" یعنی من زیبا هستم و زیبایی را دوست دارم بر همین اساس انسانی که پس از اسلام شراب ناب عشق به خدواند و اهل بیت (ع) را از جام پیامبر خاتم نوشید دیوانه وار خواست این عشق را به جهان هستی منتقل کند تا جهان نیز برگرد رخ یار بگردد و از آن جایی که زبان قاصر از بیان بود زبان هنر را برگزید و باخالق مخلوق با این زبان سخن گفت.

دیری نپایید که عشق این هنرمند مسلمان در هنرش آن چنان عاشقانه تجلی کرد که جهان را نیز مدهوش کرده و همگان هنگامی که چشم بر هنر او گشودند محو آن شدند و این چنین بود که پروانه وجود الهی در شمع هنر، انسان را مسحور کرده و در یک آن، او را از زمین به آسمان برد و این گونه شد که انسان بار دیگر چون آدم در برابر خداوند سجده به جای آورد و زبان بر دهان گرفت و به این ترتیب هنری متولد شد که زبان ستایش خداوند بود.

شرق شناسان که از فهم این زبان غنی محروم بودند نام هنر اسلامی برآن نهادند و سعی کردند هنر اسلامی را محبوس کنند تا با زبان خالق انسان ها را به سجده نیاندازند تا آنها به سادگی بتوانند انسان را گرفتار بردگی مدرن کرده و این علتی شد که هنر اسلامی نیز مانند خالق خود هرچند (حبل من ورید) بود ولی چشم ها از آن غافل شدند و ما نیز در این گزارش بر آن شدیم تا در هجر هنر اسلامی در جامعه شریک باشیم و اندکی از شاخص های این مکتب را برای نسل جامانده از این هنر واگویی کنیم.

بندگی خداوند، مهم ترین برهان آفرینش هنر اسلامی است

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی معنویت و بندگی خداوند متعال را مهم ترین بستر آفرینش و برهان تولد هنر اسلامی در جهان عنوان کرد.

محمد مطهری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهنگ و هنر از مهمترین مبناهای انقلاب اسلامی هستند به گونه ای که انقلاب ایران را باید یک انقلاب فرهنگی عنوان کنیم و علاوه بر این مهمترین مقوله برای پیشبرد اهداف انقلاب نیز هنر اسلامی است.

وی افزود: هنر اسلامی به معنای واقعی هنری است که بعد از ظهور اسلام و حتی سالها قبل از آن با ظهور پیامبران و ادیان در سطح جهان حضور یافت و به وسیله مسلمانان به اوج و تعالی خود رسید و این نوع از هنر متعلق به همه انسان ها بوده و به یک قشر خاص تعلق ندارد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه هنر اسلامی عصاره و درون مایه اندیشه بزرگان و عالمان دین است گفت: معماری شاخص ترین نماد برای هنر اسلامی است.

مطهری فر تصریح کرد: بعد از انقلاب تلاش زیادی برای احیای بخش های فراموش شده هنر اسلامی صورت گرفته ولی معرفی جهانی هنر اسلامی نیازمند همکاری همه جانبه مسئولان فرهنگی بوده ومعرفی این هنر به نسل آینده مهم ترین نقش را در ترویج و حفظ این هنر دارد.

وی با بیان این که هنر اسلامی پل ارتباطی انسان با خداوند است، گفت: نجات انسان صنعتی شده از سرگشتگی مهمترین دستاورد هنر اسلامی برای انسان معاصر بوده و آزادگی انسان تنها در قالب هنر اسلامی امکان پذیر است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: پویایی و بالندگی هنر اسلامی و پاسخگویی جهانی به نیازهای بشر مهمترین جایگاهی است که هنر اسلامی باید در سال 1404 در سطح جهان داشته باشد.

فرم گرایی مهم ترین آفت هنر اسلامی در دنیای معاصر است

عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند پوچی و عدم توجه به ماهیت هنر اسلامی یعنی معنویت را مهمترین آفت این نوع هنر در دنیای معاصر دانست.

آرزو پایداری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهم ترین شاخصه هنر اسلامی علاوه بر زیبایی شکلی و فرمی، معنویت است به گونه ای که هنر اسلامی در مقایسه با سایر هنرها به هنری گفته می شود که بیان کننده تسلیم بنده در برابر زیبایی های خداوند باشد.

وی افزود: هنر اسلامی با ادیان و فلسفه ارتباط تنگاتنگی دارد و هنرمند مسلمان کسی است که قبل از آفرینش اثر به شناخت زیبایی های آفرینش خداوند در وجود خود پی برده و سپس آن را با زبان هنر برای دیگران بیان می کند.

کارشناس هنر اسلامی تصریح کرد: غنی ترین هنر در میان تمدن ها هنر اسلامی است و معرفی این هنر به جهان علاوه بر زیبا کردن زندگی انسان موجب تقویت معنویت در زندگی پوچ انسان معاصر شده و این خود مقدمه ای الهام بخش برای خلق اثر های خارق العاده به وسیله انسان است.

پایداری فرد با بیان این که استفاده از هنر اسلامی در همایش های داخلی و بین الملی و شهر سازی مهم ترین جایگاه را برای معرفی هنر اسلامی دارد، گفت: عدم تبلیغ مناسب واستفاده فرمی بدون توجه به محتوا و ماهیت هنر اسلامی که معنویت است مهم ترین افت این هنر در حال حاضرمحسوب می شود.

وی یادآورشد: نسل جوان تنها زمانی قادر به حفظ هنر اسلامی هستند که در فضایی معطر به این هنر زندگی کرده و در حال حاضر که هیچ جلوه ای از هنر اسلامی در جامعه قابل مشاهده نیست نباید انتظار داشته باشیم نسل چهارم دوستی والفت زیادی با هنر اسلامی و سنتی داشته باشند.

توسل به خداوند مهم ترین جوهره هنر اسلامی است / هنر اسلامی رو به فراموشی

هنرمند بیرجندی توسل به خداوند را مهمترین جوهره هنر اسلامی عنوان کرد.

محمد طالبی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: معنویت مهمترین رمز جاودانگی هنر اسلامی است به گونه ای که با دیدن این هنر در مساجد ایران به خصوص مسجد شیخ لطف الله عده زیادی از بازدیدکنندگان غیر مسلمان در برابر شاهکار هنری هنرمندان مسلمان سرتعظیم فرود آورده و تسلیم دین مبین اسلام شده اند.

وی افزود: مهمترین ویژگی یک اثر هنری این است که عجز و ناتوانی انسان را در برابر خالق بی همتا به نمایش بگذارد بنابراین هنر پست مدرن و سایر مکاتب هنری نه تنها پاسخگوی نیاز فطری بشر نبوده بلکه این مکاتب تنها به دنبال پول هستند و سرگشتگی انسان معاصر را چندین برابر می کنند.

هنرمند بیرجندی عدم سرمایه گزاری در حیطه هنر اسلامی و عدم تبلیغ مناسب برای معرفی این هنر را مهمترین مشکل هنرمند مسلمان در کشور عنوان کرد.

طالبی، بی مهری قشر جوان را یکی دیگر از معضلات هنر اسلامی خواند و گفت: پیشرفت هنر گرافیک موجب شده که حضور افراد در مهمترین رشته هنر اسلامی یعنی خوشنویسی و نقاشی کم شود که این امر در درازمدت تهدیدی برای از بین رفتن شکل سنتی این هنر است.

وی ادامه داد: شهید آوینی به عنوان سید شهیدان اهل قلم و هنر بارزترین نماد ترکیب هنر اسلامی با فناوری نو است و علاوه بر این آنچه که آثار هنر مندی نظیر شهید آوینی را به یک شاهکار زیبا در تاریخ معاصر ایران تبدیل کرده است معنویت نهفته در آثار این شهید بزرگوار است.

هنرمند بیرجندی الگوبرداری از شهید آوینی و تقویت بعد تحلیلی در اسلام را از مهمترین درس هایی عنوان کرد که جوانان می توانند از این شهید بزرگوار بیاموزند.

طالبی یادآور شد: هنر اسلامی رمز ماندگاری و جاودانگی بشر است پس فرهنگ و فطرت در دل هنر اسلامی نهفته است.