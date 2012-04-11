حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانهها ضروری است شکی وجود ندارد اما پس از آغاز مرحله اول این طرح هزینههای شهرداری در بخشهای مختلف افزایش یافته است.
وی با ذکر مثالی در این مورد گفت: هزینه بخش دستمزد بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده و قیمت قیر نیز رشد فوق العادهای داشته است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم حمایت دولت از شهرداریها را ضروری دانست و تاکید کرد: اگر دولت از شهرداریها حمایت نکند، شهرداریها در ارائه خدمات مناسب به شهروندان زمینگیر میشوند، بنابراین انتظار میرود دولت بخشی از درآمدهای اجرای طرح هدفمندی یارانهها را به شهرداریها اختصاص دهد.
بختیاری با اشاره به عدم افزایش بهاء خدمات و عوارض گفت: یکی از سیاستهایی که دولت در دو سال گذشته پیگیری کرد تثبیت بهاء خدمات و عوارض است و هر گونه افزایش قیمت در این بخش از سوی فرمانداریها ممنوع اعلام شده است.
وی ادامه داد: عدم افزایش درآمد شهرداری در بخش خدمات و عوارض در حالی است که هزینه شهرداریها افزایش قابل توجهی یافته و در صورت ادامه چنین مسئلهای به طور طبیعی خدمات شهرداری کاهش پیدا میکند و این مسئله از نظر مردم قابل قبول نیست.
قم - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها هزینه شهرداریها افزایش قابل توجهی داشته و اگر شهرداریها از سوی دولت حمایت نشوند زمینگیر میشوند.
حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانهها ضروری است شکی وجود ندارد اما پس از آغاز مرحله اول این طرح هزینههای شهرداری در بخشهای مختلف افزایش یافته است.
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