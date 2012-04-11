252 جلد سند مالکیت روستایی در خراسان جنوبی صادر شد

قدرت الله حاجی پور در گفتگو با مهر، اظهار داشت: طی برنامه ریزی های انجام شده صدور سند مالکیت برای روستائیان در دستور کار قرار گرفته است.

وی در خصوص مزایای صدور سند مالکیت برای روستائیان، تصریح کرد: این امر باعث کمبود و کاهش اختلافات احتمالی، تامین آرامش و آسایش خاطر مالک و تسهیل در استفاده از تسهیلات بانکی برای روستائیان از جمله این مزایا است.

حاجی پور در ادامه تعداد دفاتر اسناد رسمی در استان را 35 دفتر عنوان کرد و بیان داشت: تعداد دفاتر رسمی ازدواج در سطح استان 28 باب و دفاتر رسمی طلاق 12 مورد فعال است.

وی در خصوص صدور اموال منقول و غیر منقول طی سال گذشته در استان، تصریح کرد: در این راستا تعداد هفت هزار و 235 سند خرید و فروش اموال منقول و شش هزار و 518 سند خرید و فروش اموال غیر منقول در این سازمان صادر شده است.

حاجی پور ادامه داد: همچنین در سال گذشته هشت هزار و 553 سند رسمی ازدواج و 833 مورد طلاق در دفاتر رسمی استان به ثبت رسیده است.

وی همچنین با بیان اینکه آمار تعداد کل مشاورین املاک خودرو از سوی این مجموعه امکان پذیرش نیست، تصریح کرد: تعداد تقاضا ارسال شده برای مشاورین املاک و خودرو در استان 102 مورد و تعداد پروانه تخصیص صادر به این افراد 50 مورد بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی همچنین از کاهش 444 درصدی صدور اسناد مالکیت برای اراضی منابع طبیعی استان در سال گذشته خبر داد.