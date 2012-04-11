کلینیک تخصصی جانبازان اردبیل امسال به بهره برداری می رسد

سید ودود سید شنوا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نیازمندی جانبازان و ایثارگران به درمانگاه های تخصصی تصریح کرد: درمانگاه تخصصی جانبازان در سالجاری به بهره برداری رسیده و خدمات تخصصی به جانبازان، ایثارگران و خانواده های آنها ارائه می دهد.

وی با اشاره به بهره مندی خانواده های جانبازان، شهدا و ایثارگران از دفترچه های درمانی اضافه کرد: خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان از بیمه پایه و تکمیلی بهره مند هستند و می توانند از خدمات بیمه ای خود استفاده کنند.

مدیر کل سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از کسب رتبه ممتاز بیمارستان ایثار اردبیل در کشور خبر داد و افزود: بیمارستان 128 تختخوابی ایثار اردبیل برای چندمین سال پیاپی رتبه ممتاز کشور را در درمان ایثارگران طی سال 90 کسب کرد که که افتخاری برای جمعیت ایثارگر استان است.

بیمارستان ایثار اردبیل رتبه اول کشور شد

وی این موفقیت را نشان از ارائه خدمات مطلوب به خانواده های شهدا و ایثارگران در این بیمارستان برشمرد و تاکید کرد: خدمت به خانواده های شهدا و ایثارگران عبادت است و تلاش می شود سطح خدمات ارتقا یابد.

سید شنوا از حذف مرزهای جغرافیایی در ارائه خدمات به خانواده شهدا و ایثارگران خبر داد و متذکر شد: خانواده شهدا و ایثارگران در تمامی استانها و شهرهای کشور با ارائه کد ایثارگری بدون توجه به استان محل استقرار خود می توانند از خدمات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استفاده کنند.

وی با اشاره به هوشمند شدن کارت ایثارگری از سال 91 عنوان کرد: با هوشمند شدن کارت ایثارگری، خانواده های شهدا و ایثارگران حقوق، بیمه، خدمات درمانی و شاخصهای ایثارگری را تنها با کارت هوشمند ایثارگری دریافت می کنند.

این مسئول با اشاره به مفاد ماده 13 قانون حمایت از آزادگان گفت: این ماده در مجلس تصویب شده و طبق آن مقرر شده ایام اسارت آزادگان در پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت دو برابر در نظر گرفته شود.

وی اضاقه کرد: با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، این ماده به استانها ارسال شده و استاندار نیز به تمامی ادارات ابلاغ کرده تا از سال 91 اعمال شود.

افتتاح اولین پیشخوان دولتی بنیاد شهید در اردبیل

سید شنوا با اشاره به ارائه خدمات سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران استان به صورت اتوماسیون اداری و یادآور شد: سیستم دستی و کاغذی از این سازمان جمع آوری و اتوماسیون اداری راه اندازی شده که این مهم در صرفه جویی از زمان و ارتقا سطح کیفی خدمات تاثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به اینکه بخش پیشخوان دولتی این سازمان به عنوان اولین استان در کشور راه اندازی شده است، تصریح کرد: این بخش به منظور ارائه خدمات مطلوب به خانواده های شهدا و جانبازان و عدم مراجعه حضوری آنها راه اندازی شده که افراد می توانند با شماره 1616 مسائل خود را برای رسیدگی مطرح کنند.