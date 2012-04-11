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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

نجاریان به مهر گفت:

افزایش تیم ها مانع سقوط راه ساری در لیگ فوتسال کشور می شود

افزایش تیم ها مانع سقوط راه ساری در لیگ فوتسال کشور می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر عامل تیم فوتسال راه ساری گفت: افزایش تعداد تیمهای حاضر در لیگ برتر فوتسال کشور ، مانع سقوط تیم راه ساری به دسته اول فوتبال کشور می شود.

سعید نجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  هیئت رئیسه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال مخالف افزایش تعداد حاضر در لیگ برتر نیست اما قطعی شدن این نظر نیازمند بررسی دقیق تر شرایط است که این کار در آینده ای نزدیک به پایان خواهد رسید.

وی به انحلال تیم فوتسال پرسپولیس تهران و نقش آن در بقای تیم راه ساری گفت: در صورتی که هیئت رئیسه کمیته فوتسال به این نتیجه برسد که لیگ سال آینده فوتسال با حضور 16 تیم برگزار شود، این انحلال تاثیری در بقای تیم راه ساری در این رقابتها نخواهد داشت.

مدیرعامل تیم فوتسال راه ساری به اعمال تغییرات گسترده در این تیم اشاره کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد با رفع نواقصی که دلیل اصلی سقوط تیم راه ساری در لیگ امسال بود، حضور طولانی در لیگ برتر فوتسال داشته باشیم.

نجاریان، مشکلات مالی را یکی از مهم ترین عوامل قعرنشینی تیم راه دانست و گفت: نتوانستیم مبالغ مورد نظر کادر فنی و بازیکنان را پرداخت کنیم که باید برای رفع همیشگی این مشکل تاثیرگذار، چاره ای اساسی بیندیشیم.

کد مطلب 1574071

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