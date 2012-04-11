احمد پارو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط تیم صنعت نفت برای بازی با ذوب آهن تصریح کرد: هرچند حق ما در بازی قبلی برابر صبای قم ضایع شد، اما بازیکنان ما آن مسابقه را فراموش کرده اند و تنها به سه امتیاز دیدار با ذوب آهن فکر می کنند. تمرینات ما روز سه شنبه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و از همه نظر آماده بازی روز جمعه هستیم.

وی درباره دلخوری فونیکه سی و انتقادش از عدم حضور در ترکیب اصلی تاکید کرد: چون فونیکه چند روز در تمرینات غایب بود کاستا از رضا خالقی فر به جای او استفاده کرد که این بازیکن توانست جواب اعتماد سرمربی را بدهد. به همین خاطر در بازی با صبا خالقی فر در ترکیب اصلی قرار گرفت. کاستا مشکلی با فونیکه سی ندارد؛ برای باشگاه و سرمربی تیم نظم و انضباط در اولویت است و این موضوع به نفع مهاجم ما هم خواهد بود.

پارو درباره این صحبت فونیکه سی که گفته بود " اگر کاستا در صنعت نفت بماند فصل بعد در این تیم نمی ماند"، افزود: فونیکه سی برای تیم ما زحمت کشیده است. ما برای این مصاحبه به او تذکر دادیم، اما امیدواریم در انتهای فصل تشخیص بدهد که در آبادان بماند.

سرپرست صنعت نفت در خصوص استرس همیشگی بازیکنان این تیم در بازی های خانگی یادآور شد: این استرس دیگر برطرف شده است. قبلا مشکلاتی در این زمینه داشتیم، اما حالا هواداران ما تا دقیقه 90 از تیم حمایت می کنند و بازیکنان با خیال راحت بازی خود را انجام می دهند.

پارو در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر " احتمال تمدید قرارداد کاستا برای فصل آینده" گفت: هر چه از زمان حضور کاستا در آبادان بیشتر می گذرد نوع فوتبال ما بهتر می شود. کاستا در این مدت روی ساختار تیم، جوانگرایی و فوتبال سرعتی کار کرده است و الان از سبک بازی تیم راضی است. او از آبادان خوشش آمده است و امیدواریم فصل آینده هم در صنعت نفت بماند.

تیم های فوتبال صنعت نفت و ذوب آهن روز جمعه در چارچوب هفته سی ام لیگ برتر در آبادان به مصاف هم می روند.