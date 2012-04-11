به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون پیوند اعضا و بیماران خاص، چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان جهت حضور در هفتمین دوره بازی های آسیا و اقیانوسیه از بیست و پنجم فروردین تا یکم اردیبهشت در محل کمپ تیم‍های ملی فدراسیون برگزار می شود.

غلامحسین پیروانی به عنوان مدیر فنی و رستمی (مربی) این تیم را همراهی می کنند.



ایمان سلیمانی (بوشهر)، محمد پرگر، اکبر صادقی سروکلایی (مازندران)، مظاهر شیرزاد سیبنی (قزوین)، مصطفی رحیم فردوسی نژاد، محمد علی گرایلی، مرتضی عباسی (خراسان رضوی)، رضا سلیمی هیزجی (مرکزی)، محمد جواد بنا زاده ماهانی، رضا رجائی نژاد (کرمان)، ایمان محبی آبکنار(گیلان)، احسان شیخ ممو(کهکیلویه و بویر احمد)، محمد اصلی (آذربایجان شرقی)، علی اصغر محبوبی جوقان، علیرضا بسیج، جواد سلیمانی، حمید رضا خزایی(تهران)، مصطفی حیدری (یزد)، علی اکبر احمدوند(همدان) و شهام مرادی (اصفهان) در این اردو حضور دارند.

