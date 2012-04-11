هدایت اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گرانی تخم مرغ در بازار گفت: تخم مرغ درب مرغداری شانه ای 2700 تا 3000 تومان است اما متاسفانه وقتی به دست مصرف کننده می رسد، قیمت آن شانه‌ای 6000 تومان می شود و این به دلیل عملکرد شبکه توزیع و سایر واسطه هاست.

وی با بیان اینکه قیمت هر دانه تخم مرغ در مرغداری 90 تومان است، اظهارداشت: البته قیمت واقعی تخم مرغ به دلیل گرانی نهاده ها برای مصرف کننده هر دانه 200 تومان است.

رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن افزود: بارها با وزارت بازرگانی سابق ( وزارت صنعت، معدن و تجارت) جلساتی را برگزار کرده ایم تا از طریق میادین میوه و تره بار سازوکاری را فراهم آورند که بتوانیم با حذف واسطه ها عرضه مستقیم تخم مرغ داشته باشیم تا مصرف کنندگان هم با قیمت واقعی تخم مرغ را خریداری کنند.

اصغری با بیان اینکه درحال حاضر ماهیانه 15 هزارتن مازاد تولید تخم مرغ بر مصرف داخل کشور داریم، گفت: هم اکنون تولید تخم مرغ بیش از 75 هزارتن است درحالی که تنها 60 هزارتن تخم مرغ در ماه مصرف می‌شود.



وی افزود: متاسفانه تا امروز 20 هزارتن تخم مرغ در مرغداری‌ها دپو شده است و به دلیل اینکه دولت برای کنترل بازار در اوایل سال 90 هفتاد درصد بر صادرات تخم مرغ عوارض وضع کرد، با مشکل صادرات هم روبرو هستیم.



رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم گذار میهن با تاکید براینکه اگر دولت اقدامات کوتاه مدت و سریع انجام ندهد امکان گران شدن تخم مرغ وجود خواهد داشت، چون تولیدکنندگان درحال حذف گله‌های خود هستند، گفت: ما انتظار داریم که هرچه سریعتر دولت حذف عوارض صادرات تخم مرغ را با فوریت ابلاغ کند و مشوق‌هایی به‌کار گیرد که حداقل در ماه 10 هزارتن صادرات تخم مرغ داشته باشیم.