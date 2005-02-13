نقش كتابخانه ي ملي در معرفي تمدن اسلامي به جهان انكار ناپذير است

به گزارش گروه فرهنگ وادب مهر، پرفسور حميد مولانا در گفت‌ وگو با ستاد خبري افتتاح ساختمان جديد كتابخانه ي ملي ايران با تاكيد بر اينكه ايرانيان، ‌پيشكسوت تمدن، دانش و ‌آگاهي‌هاي علمي دنيا هستند، افزود: تاريخ بزرگ كشورهاي اسلامي در وجود كتابخانه‌ها، اختراع ترويج استفاده از كاغذ در آسياي صغير، جلد بندي دانشنامه‌هاي بزرگ و... نشان مي‌دهد كه ايرانيان از ابتدا مبتكر و مخترع فنون بوده ‌اند.



وي تاكيد كرد: ايران در زمينه ي كتابداري، ‌ترويج و انتشار كتاب و دانش درسال‌هاي اخير پيشرفت بزرگي كرده است، اگرچه دراين زمينه به اندازه كافي تبليغ نشده، اما آمارهاي بين‌المللي و يونسكو نشان مي‌دهد كه ايران قبل از انقلاب اسلامي در خاورميانه رتبه ششم توليد و ترويج كتاب را داشته؛ اما هم اكنون حتا از تركيه و مصر نيز پيشي گرفته است.

وي اظهار كرد: هم اكنون با اختراع فن‌آوري‌هاي جديد فضاي بيشتري براي گسترش اطلاعات ، ‌علم ودانش فراهم شده؛ اما به هيچ وجه از اهميت كتاب و كتابخانه كاسته نشده و هنوزجايگاهي كه اين اطلاعات درآنها نگهداري و جمع‌ آوري مي‌شوند، كتابخانه ‌هاي ملي هستند.



پرفسورمولانا با اشاره به اينكه موفقيت كتابخانه‌ها تنها انباشت اطلاعات نيست، بر توسعه كيفي كتابخانه ي ملي ايران در كنار پيشرفت كمي آن تاكيد و بيان كرد: مشكل ايران از ابتداي انقلاب تا كنون اين بوده است كه چگونه به وسيله كتاب و ساير وسايل ارتباطي آثار و منابع علمي، تاريخي، ديني و تمدن خود را در بين كشورهاي ديگر معرفي كند.



به گفته وي اين مشكلي است كه بايد برنامه ريزي جامعي براي حل آن در نظر گرفته شود ؛ تا بتوان با زيرساختهاي صحيح ايراني در سطح جهان حضور پيدا كرد.



رييس بخش مطالعات عالي جهان ارتباطات دانشگاه امريكن واشنگتن تصريح كرد: هم اكنون نيازمند گسترش ترجمه ي آثار متفكران معاصرايراني درخارج كشور و رواج آنها درسطوح دانشگاهي ومردمي هستيم؛ چرا كه دردودهه ي گذشته، بيشتر، كتابهاي خارجي به فارسي ترجمه شده كه آن نيز اصولا نامعين بوده است.



وي ادامه داد: بر اين اساس از بين بردن نامساواتي در زمينه ترجمه آثار ايراني، به خصوص براي معرفي فرهنگ اسلام در جوامع ديگر، ضروري است.



مولانا تاريخ ايران را الگوي بزرگي در راه توسعه كتاب و كتابخانه دركشورخواند و خاطرنشان ساخت : ايران درزمينه ي گنجينه كتابهاي خطي و نسخه‌ هاي قديمي سرآمد كشورهاي جهان بوده ، بنابراين استفاده ازتجربيات، اطلاعات علم و دانش كتابداري غرب ضروري بوده؛ اما بايد همواره به خاطر داشت كه ايران قرنها پيشكسوت دانش دنيا بوده است.

وي در پايان دسترسي مردم به كتابخانه را اساسي ‌ترين نيازكنوني كشورخواند وگفت : كتابخانه‌ها بايد به نحوي امكان دسترسي آسان، كم هزينه و مناسب را براي مردم فراهم كنند؛ تا گروه ‌هاي مختلف به اطلاعات و منابع كتابخانه‌ اي دسترسي كامل داشته باشند.