تصویب دو فوریت طرح افزایش حقوق کارکنان سازمان دامپزشکی و سازمان زندانها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یک فوریت طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را به تصویب رساندند.

علیرضا محجوب به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح با تاکید بر لزوم افزایش حقوق نیروهای درمانی متخصص زندانها و دامپزشکان گفت: با توجه به مشکلات درمانی زندانها و اینکه زندانها منشا بسیاری از بیماری ها هستند باید جذب نیروهای درمانی متخصص در آنها تسهیل شود.

نمایندگان با 100 رای موافق، 21 رای مخالف، 22 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند در صورت تصویب نهایی این طرح از تاریخ تصویب این قانون فوق العاده خاص موضوع قانون "فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران" به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تسری می یابد.



بر اساس تبصره این طرح اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت فوق العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از محل صرفه جویی ها و با استفادهاز اختیارات و مجوزهای قانونی خود،با بهره گیری منابع حاصل از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تامین می شود.

