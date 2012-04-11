اجرای پروژه جهانی صلح ستارگان در ایران/ برگزاری شبهای رصدی

هومن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه برگزاری پروژه جهانی صلح ستارگان، افزود: این پروژه نجومی از سال 2010 در ماه آوریل (اواخر فروردین ماه) با هدف صلح از طریق آسمان بدون مرز برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه از امروز 23 فروردین تا روز جمعه این پروژه جهانی با شعار زندگی در جهان بدون جنگ برگزار می شود.

مدیر موسسه نجوم مدار 27 درجه مستقر در پارک فناوری قشم به بیان جزئیات این پروژه پرداخت و اظهار داشت: در این پروژه کره زمین از شرق به غرب به 10 منطقه قسمت تقسیم می شود و کشورهای هر منطقه طی 3 شب اقدام به برگزاری برنامه های رصدی چون برگزاری شبهای رصدی (Star Party)، نمایشگاه های عکس نجومی و کارگاه های آموزشی در خصوص پروژه صلح ستارگان می کنند.



تقسیم کره زمین از شرق به غرب برای ترویج صلح



وی ترویج صلح و دوستی میان فرهنگها و ملتها از طریق آسمان و حفاظت از محیط زیست را از اهداف این پروژه ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا کشورها در ماه آوریل با برگزاری شبهای رصدی و تماس با گروه های نجومی سایر کشورها پیام صلح و دوستی خود را ارسال خواهند کرد.



نجفی از آغاز اجرای این پروژه خبر داد و خاطر نشان کرد: این پروژه از شرقی ترین نقطه کره زمین آغاز و در غربی ترین منطقه پایان می یابد و در ایران از امروز چهارشنبه 23 فروردین آغاز و تا روز جمعه 25 فروردین ماه ادامه دارد.



عضو موسسه صلح ستارگان یادآور شد: در این 3 شب گروه های مختلف نجومی اقدام به برگزاری رصد نجومی خواهد شد ضمن آنکه با تماس با گروههای نجومی سایر کشورها پیام صلح و دوستی خود را با شعار " زندگی در جهان بدون جنگ در زیر آسمان بدون مرز" ارسال می کنند.