نشست یادبودسیمین دانشور در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست از سوی قطب علمی «پژوهشهای فرهنگی و ادبی فارس ـ دانشگاه شیراز» با همکاری انجمن داستانِ انجمن دوستداران حافظ روز شنبه 26 فروردین ماه 1391 از ساعت 17 تا 19 در محل تالار شهید منتظری (واقع در دانشکده علوم دانشگاه شیراز، ساختمان شماره یک) برگزار می شود. حضور در این جلسه برای عموم علاقهمندان آزاد است.
سیمین دانشور (1300 –1390 هـ. ش) نویسنده صاحبسبک، مترجم توانا و خالق رمان مشهور سووشون است. جلال آل احمد، داستاننویس نامدار ایرانی، همسر اوست.
وی در سال 1328 در دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغالتحصیل شد. از میان آثار داستانی او به «جزیرهی سرگردانی»، «به کی سلام کنم؟» و «پرندههای مهاجر» و از آثار ترجمه شده توسط وی به «سرباز شکلاتی»، «بنال وطن» و «داغ ننگ» میتوان اشاره کرد. زندهیاد سیمین دانشور پس از یک دورهبیماری، سرانجام در روز 18 اسفندماه 1390 در سن 90 سالگی در تهران درگذشت.
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