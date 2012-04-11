پاکستان مقصد نخستین سفر خارجی پوتین/ حمایت از خط لوله صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "نیشن" چاپ پاکستان، منابع دیپلماتیک در وزارت خارجه پاکستان اعلام کردند که ولادیمیر پوتین بعنوان رئیس جهمهوری آتی روسیه در نخستین گام از سفر دوره ای خود به کشورها به پاکستان سفر خواهد کرد و در دیدار از این کشور پروژه خط لوله گازی ایران به پاکستان (IGPP) را مورد بررسی قرار خواهد داد.

گفته می شود که گفتگوها در این باره در خصوص کمک های مالی روسیه به این پروژه خواهد بود.

برخی تحلیلگران بر این باورند که علاقه روسیه برای تکمیل نهایی این پروژه به خاطر آن است تا بتواند گاز خود را با آسودگی خیال بیشتر از رقابت با ایران به اتحادیه اروپا صادر کند.

همچنین جستجو برای یافتن سایر راههای بمنظور همکاری مسکو و اسلام آباد از دیگر موضوعت مطرح در دیدار پوتین از اسلام آباد خواهد بود.

گفتنی است که روسیه و چین هر دو از پروژه خط لوله گازی ایران به پاکستان که مورد مخالفت آمریکاست حمایت می کنند.

پیشتر نیز بحث هایی درباره احتمال کمک مالی روسیه به پاکستان برای نهایی شدن این خط لوله صورت گرفته بود.