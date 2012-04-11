  1. سیاست
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

با مصوبه نمایندگان مجلس؛

دفتر زیستگاه سازمان ملل برای کاهش بلایا در تهران تاسیس می شود

دفتر زیستگاه سازمان ملل برای کاهش بلایا در تهران تاسیس می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه موافقتنامه بین ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد با تاسیس دفتر زیستگاه سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دو لایحه موافقتنامه را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تاسیس دفتر زیستگاه سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران را با 131 رای موافق، دو رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

وکیلای ملت همچنین لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلویگری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال را با 123 رای موافق، دو رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
 
کد مطلب 1574087

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