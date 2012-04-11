دفتر زیستگاه سازمان ملل برای کاهش بلایا در تهران تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دو لایحه موافقتنامه را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تاسیس دفتر زیستگاه سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران را با 131 رای موافق، دو رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.



وکیلای ملت همچنین لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلویگری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال را با 123 رای موافق، دو رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

