استفاده و خرید کالاهای خارجی در دستگاه های دولتی زنجان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد شامگاه سه شنبه در نهمین جلسه ستاد تحول اداری استان زنجان افزود: وظیفه دستگاههای اجرایی در راستای تحقق شعار امسال هدفگذاری در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای تولید داخل و قبیح دانستن استفاده از کالاهای خارجی در زمانی که مشابه آن در داخل کشور تولید میشود، است.
وی ادامه داد: تشویق مردم برای اجرای این امر زمانی معنادار خواهد بود که در وهله اول خود دستگاه اجرایی آن را رعایت کند.
استاندار زنجان در ادامه افزود: برخی افراد در دستگاههای اجرایی با عملکرد نامناسب خود، نه تنها نظام متبوع بلکه نظام را نیز زیرسئوال میبرد.
رئوفی نژاد افزود: بهرغم وجود جو اعتماد متقابل در همه دستگاههای اجرایی، عملکرد این دستگاهها با تیزبینی خاصی رصد شده و از هیچ اشتباهی بهراحتی چشمپوشی نمیشود.
وی ادامه داد: در حالت بسیار خوش بینانه میتوان گفت که سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کمرنگ است که با اجرای تفاهمنامه ستاد تحول اداری تلاش میشود تا این سلامت به صورت جدی اجرایی شود تا هم خدمات قابل قبول از سوی دستگاهها ارائه شود و هم اعتماد مردم را آنگونه که شایسته است، جذب کنیم.
رئوفی نژاد با تاکید بر نظارت جدی مدیران بر اجرای قوانین در ادارات متبوع خود، گفت: در برخی اداراتی که تخلفاتی صورت میگیرد یا مدیر در آن تخلف همدست است یا اطلاعی از آن ندارد که بیاطلاعی از مجموعه تحت پوشش شایسته هیچ مدیری نیست، در هر دو صورت با اینگونه مدیران برخورد خواهد شد.
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