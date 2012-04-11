یک فروشگاه لباس در بابل درشعله های آتش سوخت

حسین خان پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاع تلفنی شهروندان به سامانه 125 مبنی بر وقوع حریق در فروشگاه لباس واقع در میدان 17 شهریور، بلافاصله اکیپ های عملیاتی ایستگاه های مرکزی و شماره دو سازمان به محل حادثه اعزام و اقدام به اطفای کامل حریق کردند.

وی افزود: حریق در فروشگاه پوشاک به مساحت سه در پنج متربوده و به قسمتی از سقف چوبی دفتری که در طبقه بالای آن قرار داشت سرایت کرد که با حضور به موقع ماموران آتش نشانی از سرایت شعله های آتش به مغازه های مجاور جلوگیری شد.

خان پور افزود: با توجه به گستردگی حجم حریق در این عملیات از پنج خودروی عملیاتی استفاده شد و 100درصد اجناس مغازه در این حادثه سوخت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل بیان داشت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و علت وقوع حریق و میزان دقیق خسارات وارده توسط کارشناسان در دست بررسی است.