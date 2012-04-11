212 تن محصولات گلخانه ای در بابل تولید شد

مسعود غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بابل دارای سه واحد تولید گلخانه ای سبزی و صیفی است، افزود: درسال 90 بیش از شش تن محصولات گلخانه ای دراین شهرستان تولید شده است. این میزان شامل سبزیجات، صیفی جات بوده که در سه واحد گلخانه ای تولید شده است.

غلامی افزود: 138 هزار شاخه، 34هزار و300 گلدان، 62 هزار اصله درختچه، هفت هزار جعبه گل فصلی، انواع گل های استرلیزیا، گردی، لیندا، دراسنا، برگ انجیری و گلهای فصلی در 18 واحد گلخانه ای این شهرستان تولید شده است.

وی گفت: در سال 90 پنج مورد درخواست احداث گلخانه مورد بررسی قرار گرفت که پس از تکمیل پرونده به سازمان نظام مهندسی سازمان ارسال شد.

غلامی تصریح کرد: هم اکنون هفت واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی درسطوح کوچک با مجموع تولید حدود 19 تن درسال درحال فعالیت بوده که ت احد زیادی نیاز قارچ خوراکی شهرستان ر اتامین می کند.

مدیرجهاد کشاورزی بابل، افزایش تولید در واحد سطح، تولید بیش از یک محصول در سال، صرفه جویی در مصرف آب، عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار، تولید محصول در تمام فصل های سال، ایجاد فرصت شغلی مناسب و استفاده از اوقات فراغت کشاورزان در فصل های پائیز و زمستان را ازجمله مزایای کشت گلخانه ای دانست.