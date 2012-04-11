به گزارش خبرنگار مهر، کوفی عنان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه که به تهران سفر کرده است پیش از ظهر امروز چهارشنبه در محل وزارت خارجه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد و بعد از این ملاقات در نشستی خبری حضور یافت.

عنان ضمن تشکر از حمایت ایران ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران بخشی از راه حل بحران سوریه باشد.

وی همچنین خبر داد که آتش بس از 6 صبح فردا آغاز خواهد شد و گفت با معارضین در تماس بوده ایم و آنان موافقت کرده اند که سلاح را بر زمین بگذارند و امیدواریم از 6 صبح فردا شاهد تغییر اوضاع باشیم.

نماینده دبیر کل سازمان ملل همچنین از کشورهایی که به سوریه سلاح ارسال می کنند انتقاد کرد و گفت: میلیتاریزه کردن سوریه منطقه را با بحران مواجه می کند و مناقشه ای فاجعه آمیز به دنبال خواهد داشت.

عنان تاکید کرد که منطقه خاورمیانه شاهد شوک ها و بحران های زیادی بوده که دیگر این منطقه قادر به تحمل شوک دیگری نیست.

ادامه دارد ...