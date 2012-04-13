محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح اصلاح سئوال از رئیس جمهور گفت: این طرح یک آئین نامه ای بود که از مجلس اول تاکنون وجود داشت اما به دلیل آنکه تاکنون از آن استفاده نشده بود عیوبش پنهان بود.

عضو فراکسیون اقلیت با بیان اینکه اصلاح طرح سئوال از رئیس جمهور سیاسی نیست گفت: این طرح برای اولین بار در مجلس هشتم مورد استفاده قرار گرفت که خلاء های قانونی آن مشخص شد لذا نمایندگان که خود تجربه استفاده از این طرح را داشتند بر آن شدند که طرح سئوال از رئیس جمهور را اصلاح کنند.

طرح سوال از رئیس جمهور به عمر مجلس هشتم و دولت دهم نمی رسد

وی افزود: قطعا اصلاح این طرح نه به عمر مجلس هشتم و نه دولت دهم می رسد، گفت: این طرح برای مقابله با دولت فعلی نیست؛ چرا که زمان استفاده از این طرح در مجلس هشتم وجود ندارد و حتی در مجلس نهم نیز تا نمایندگان بخواهند خودشان را پیدا کنند عمر دولت بسر آمده؛ بنابراین سیاسی کردن این طرح و مانور دادن بر آن یک مسئله حاشیه ای است.

وکیل الدوله های مجلس 31 نفر هستند

خباز با بیان اینکه این وکیل الدوله ها در مجلس تنها 31 نفر هستند با اشاره به رای گیری مجلس در مورد دو طرحی که مربوط به دولت بود، گفت: تصویب فوریت اصلاح طرح سوال از رئیس جمهور و عدم استراد لایحه تجارت و اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال ( که دولت به مجلس پیشنهاد داده بود که به دولت مسترد شود) با رای اکثریت نمایندگان نشان دهنده این است که نمایندگان طرفداردولت تقلیل پیدا کردند و دولت در مجلس تنها 31 نفر حامی دارد.

نماینده مجلس هشتم در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاح طرح سوال از رئیس جمهور گامی در جهت تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی نیست، تصریح کرد: قدرت مجلس هرقدر بالاتر برود به نفع نظام است چراکه اگر نظام پارلمانی بود انقدر اختلاف نظر بین دولت و مجلس و اتلاف وقت وجود نداشت و دیگر آنکه مجلس هیچ وقت به سمت خودکامی و خودرایی و به دلیل به رای گذاشته شدن یک تصمیم کشیده نمی شود ، اما احتمال اینکه قوه مجریه به سمت خودکامگی و دیکتاتوری برود زیاد است.

وی با بیان اینکه خیلی ها فکر می کنند این تیغی که آماده می شود برای تراشیدن سر دولت است، خاطرنشان کرد: این طرح برای دولت های بعدی است و بیشتر جنبه بازدارنده و پیشگیرانه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس چهارشنبه این هفته کلیات طرح دوفوریتی اصلاح نحوه سؤال و استیضاح رئیس جمهور را که یک روز قبل از آن خودشان به دو فوریت آن رای داده بودند رد کردند اما با درخواست مجدد 50 نماینده این طرح مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت تا به زعم نمایندگان موافق اصلاح، سهل انگاری نمایندگان در رای دادن ها جبران شود، هرچند در نهایت این طرح از دستورکار روز چهارشنبه مجلس خارج شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح ساز و کار آیین ادامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور اصلاح می شود و امکان رای گیری و اظهار نظر پس از صحبت‌های رئیس جمهور برای نمایندگان فراهم شده و امکان رای گیری جداگانه پس از هر سئوال از رئیس جمهور فراهم شده و در صورت قانع نشدن نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور این سئوالات به قوه قضائیه فرستاده می‌شود.

براساس این اصلاحیه اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور به شش سوال خود قانع نشوند با توجه به اصل 89 قانون اساسی استیضاح مطرح می‌شود.