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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

بوداغی در گفتگو با مهر:

تمرینات فوتسال بانوان وحدت ساری منسجم تر می شود

تمرینات فوتسال بانوان وحدت ساری منسجم تر می شود

ساری - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال مازندران گفت: تمرینات منظم و منسجم تیم فوتسال وحدت ساری ، زمینه ساز کسب نتایج بهتر در بازیهای باقیمانده پایان فصل لیگ برتر فوتسال بانوان کشور خواهد شد.

فاطمه بوداغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان جوان و با انگیزه تیم وحدت، می توانند با تلاش بیشتر و کسب
پیروزی در دیدارهای باقیمانده تا پایان فصل، لیگ امسال را با حضور در جمع  چهار تیم برتر مسابقات به پایان برسانند.

وی گفت: مشکلات مالی فراوان تیم با حضور حامی ملی برطرف شده و بازیکنان و کادر فنی تیم با دریافت 15 درصد از مطالبات خود، با انگیزه بیشتر به مصاف حریفان خواهند رفت.

نایب رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال مازندران افزود: جایگاه فعلی تیم در جدول رده بندی با توجه به مشکلات فراوان تیم در فصل اول قابل قبول بوده اما امیدوار به ارتقا این جایگاه در بازیهای باقیمانده هستیم.

تیم فوتسال بانوان وحدت ساری، در پایان هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور با 16 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.

این تیم یکشنبه هفته آینده در رشت، میهمان تیم نیوساد این شهر است.
 

کد مطلب 1574113

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