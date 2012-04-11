طرح اصلاح نحوه سئوال و استیضاح رئیس جمهور مجددا در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح اصلاح ماده 197 آیین نامه داخلی مجلس و الحاق دو تبصره به آن را در دستور کار داشتند که مجلس با کلیات این طرح دوفوریتی مخالفت کرد.



از آنجا که اصلاح آیین نامه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است 130 رای موافق به این کلیات نتوانست موجب تصویب آن شود.

دو تن از نمایندگان نسبت به نحوه رای گیری برای این طرح دو فوریتی انتقاد کردند و معتقد بودند فرصت کافی برای صحبت درباره این طرح داده نشده و هیئت رئیسه مجلس سریع از آن عبور کرده است.



به دنبال این موضوع 50 تن از نمایندگان مجلس طبق ماده 133 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی مجدد این طرح را به هیئت رئیسه ارائه کردند که نمایندگان مجلس با 124 رای موافق 24 رای مخالف و 9 رای ممتنع با این درخواست موافقت کردند.

به گزارش مهر ماده 133 آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون های موضوع اصل 85 قانون اساسی واقع نشد بدون تغییر اساسی تا 6 ماه دیگر نمی توان آن را مجددا به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضای کتبی 50 نماینده و تصویب مجلس.



به گزارش مهر به دنبال این تصمیم طراحان این طرح مجددا باید طرحی تهیه و آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کنند.