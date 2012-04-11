شورجه: من شخصا فساد در سینمای ایران ندیده ام

جمال شورجه کارگردان فیلم "سی و سه روز" ضمن بیان این مطلب طرح مسئله فساد در سینمای ایران را امری دور از حد تعادل دانست و در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من به شخصه فساد در سینمایی که می شناسم و سال ها در عرصه آن فعالیت کرده ام ندیده ام. نکته قابل توجه این است که وجود چنین مواردی که از گوشه و کنار این هنر به کرات شنیده می شود به معنای واقعی دور از ذهن نیست، اما به اعتقاد من دلیلی ندارد که اعلام عمومی شود و دعواهای صنفی را به سطح اجتماع کشاند.

این کارگردان در ادامه صحبت های خود افزود: به اعتقاد من این مسائل باید در درون صنوف حل و فصل شود در غیر این صورت مراجع قانونی وظیفه برطرف کردن مسائلی از این دست را دارند به همین دلیل قرار نیست همه را با یک چوب زد. ولی متاسفانه شاهد هستیم افرادی که از دل سینما و خانه سینما بیرون آمدند با صحبت های چند وقت اخیر خود که تا اندازه ای هم درست بوده است گرده ای را که با دست می شد باز کرد می خواهند با دندان باز کنند.

وی در ادامه افزود: من به شخصه به وجود فسادهای اخلاقی و مالی در سینمای ایران معتقدام اما قرار نیست وجود چنین فسادهایی محملی برای تسویه حساب های شخصی شود و یا اینکه به نظر آید که از سوی جریان های غیرهنری هدایت می شود. با این اوصاف درست نیست که با طرح چنین مسائلی جامعه سینما را زیر سئوال برد.