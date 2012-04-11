گزارش عنان به سازمان ملل/ از واکنش شورای امنیت تا پیشنهادات مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه روز گذشته با ارسال گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد که خشونت در سوریه متوقف نشده است.

کوفی عنان در این گزارش آورده است: نیروهای ارتش سوریه پیش از 10 آوریل از برخی شهرها عقب نشینی کردند اما به دنبال پایگاه های جدید هستند.

وی در ادامه گزارش خود بدون اشاره به اقدامات تروریستی گروه های مسلح در سوریه اعلام کرد که بشار اسد باید برای توقف خشونت ها به طور ریشه ای و بنیادی روش های خود را تغییر دهد.

طرح کوفی عنان برای حل بحران سوریه مبتنی بر توقف خشونت تحت نظارت سازمان ملل و عقب نشینی نیروهای نظامی از شهرها و ارسال کمک های انسانی به مناطق آسیب دیده، آزادی بازداشت شدگان و نیز صدور مجوز برگزاری اعتراضات تظاهرات مسالمت آمیز است.

گزارش عنان به سازمان ملل در حالی ارائه شد که وی روز گذشته در یک کنفرانس خبری در فرودگاه هاتای در جنوب ترکیه اظهار داشت که طرح ابتکاری وی برای حل بحران سوریه همچنان مطرح است.

وی با بیان اینکه برای اعلام نظر درباره اینکه این طرح با شکست مواجه شده است زود است تاکید کرد که برای توقف خشونت ها در سوریه نباید هیچگونه پیش شرطی تعیین کرد.

شورای امنیت در پی این گزارش از سوریه خواست که پیش از 12 آوریل (پنجشنبه 24 فروردین) به خشونت ها در این کشور پایان داده شود.

ارائه گزارش کوفی عنان با واکنش مقامات آمریکایی و اروپایی و مخالفان سوری نیز مواجه شد.سخنگوی ریاست جمهوری آمریکا در حمایت از افراد مسلح سوری تهدید کرد در صورتی که نظام بشار اسد به تعهدات خود در توقف خشونت ها پایبند نباشد شورای امنیت درباره سوریه تصمیم گیری خواهد کرد.

"ژرار آرو" و "پیتر ویتیگ" نمایندگان فرانسه و آلمان در سازمان ملل متحد نیز در همسویی با سیاست های ضد سوری آمریکا نظام بشار اسد را به عدم پایبندی به طرح کوفی عنان متهم کردند.

"مارل لیال گرانت" نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد نیز مدعی شد که شورای امنیت پیش از هر اقدام ضد سوری گزارش های کوفی عنان درباره سوریه را بررسی خواهد کرد.

مخالفان سوری نیز که به پشتیبانی افراد مسلح و حمایت یکجانبه غرب متکی هستند در پی گزارش اخیر کوفی عنان و واکنش شورای امنیت با ذوق زدگی پیشنهاداتی را برای نیل به اهداف خود مطرح کردند.

"بسمه قضمانی" سخنگوی مخالفان موسوم به شورای ملی سوریه در این رابطه ادعا کرد: نیروهای ارتش سوریه به آتش بس پایبند نیستند.

وی به زعم خود پیشنهاد کرد که در چنین شرایطی در صورت شکست طرح کوفی عنان، کشورهای جهان سوریه را تحریم تسلیحاتی کنند.

این مخالف سوری درباره گزینه نظامی و احتمال تصویب آن در شورای امنیت در صورت ناکامی طرح کوفی عنان برای حل بحران سوریه نیز گفت: نباید هیچ گزینه ای را در آینده نادیده گرفت.