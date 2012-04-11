منطقه تحمل شوکی دیگر را ندارد/ تقدیر از حمایت های ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کوفی عنان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه پیش از ظهر امروز چهارشنبه بعد از دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وی حضور یافت و در رابطه با تحولات سوریه، گفت: امیدواریم راه حل مسالمت آمیزی برای بحران سوریه پیدا شود تا خشونت ها پایان یابد و بتوانیم راهی پیدا کنیم که کمک های انساندوستانه برای مردم سوریه ارسال و بعد از آن گفتگوی طرف ها پشت میز مذاکره آغاز شود.

وی ابراز امیدواری کرد که برآیند سیاسی در سوریه دنبال شود و گفت: اینجا منطقه ای است که شاهد بحران ها و شوک های زیادی بوده و دیگر قادر نیست شوک دیگری را تحمل کند.

عنان عنوان کرد: سوریه از لحاظ ژئوپولیتیک در منطقه ای مهم قرار دارد و محاسبه غلط اثرات مخربی روی منطقه و جهان خواهد داشت.

نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل اضافه کرد: من به عنوان یک میانجی کار می کنم و همه ما باید با هم باشیم و با سوری ها نیز کار و تعامل داشته و به آنها کمک کنیم.

وی با تقدیر از مواضع ایران، گفت: من از حمایت های ایران تشکر می کنم و امیدوارم ایران بخشی از راه حل بحران سوریه باشد.