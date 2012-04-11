طرح اصلاح نحوه سؤال و استیضاح رئیس جمهور از دستور امروز مجلس خارج شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حمید رسایی پس از تصویب تقاضای 50 نفر از نمایندگان برای اینکه طرح اصلاح ماده 197 آئین نامه داخلی در خصوص اصلاح روند طرح سئوال از رئیس جمهور و استیضاح رئیس جمهور مجددا در صحن علنی مجلس مطرح شود، با اعلام تذکری نسبت به رای گیری ها در مجلس اعتراض کرد.

وی تصریح کرد: برای ملت ایران امکان ورود به وبگاه مجلس وجود ندارد، مجلس شورای اسلامی در ساعت 9 و 53 دقیقه در مورد یک فوریت طرحی رای گیری کرد که 55 نفر از نمایندگان در رای گیری شرکت نکردند.

وی افزود: این امر رایجی در مجلس است زیرا نمایندگان یا مشغول صرف چای هستند و یا در حاشیه مجلس با هم گفتگو میکنند.

رسایی گفت: یک دقیقه بعد طرح اصلاح ماده 197 در مجلس مطرح شد در بررسی این طرح تنها 39 نماینده در رای گیری شرکت نکردند این امر نمایانگر این موضوع است که نمایندگان توجه کاملی به تصویب این طرح داشته اند.

وی خطاب به لاریجانی گفت: شما در رای گیری این طرح بیش از اندازه صبر کردید و آقای مطهری و بقیه دوستانشان نیز تبلیغ این طرح را می کردند تا نمایندگان رای بدهند.

وی خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: این رای گیری مجدد بازی با مجلس است.

بر اساس آئین نامه امکان بررسی طرح اصلاح ماده 197 در جلسه امروز وجود ندارد باید مجددا دو فوریت این طرح به تصویب مجلس برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در اعتراض به اظهارات رسایی فریاد دو، دو سر دادند.

لاریجانی در پاسخ به تذکر رسایی گفت: تذکر به ملت ایران معنا ندارد شما باید به هیئت رئیسه مجلس تذکر دهید.

رسایی که در این هنگام تریبونش قطع شده بود با فریادهای بلند به قطع تریبونش اعتراض می کرد و رئیس مجلس را متهم به قطع تریبونش کرد که در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به وی گفت: شما بعد از 4 سال متوجه نشدید که من اینجا دکمه ای ندارم که تریبون شما را قطع کنم.

پس از آنکه مجددا تریبون رسایی وصل شد وی خطاب به لاریجانی گفت: بر اساس فرمایشات رهبری که در جلسه خصوصی فرمودند شما باید اسامی نمایندگانی را که دو دو می کردند را معرفی کنید.

لاریجانی در پاسخ به اظهارات رسایی گفت: اینکه نمایندگان مجلس به رای دادن توجه دارند یا خیر، بنده در اکثر موارد این روزها در رای یری تامل می کنند تا نمایندگان بتوانند در رای گیری شرکت کنند و به دلیل عدم توجه آنها طرح یا لایحه ای از دستور کار خارج شود.

وی افزود: بخش دوم تذکر آقای رسایی وارد است . طبق آئین نامه در صورتی که 50 نفر از نمایندگان تقاضا کنند که طرحی که تصویب نشده دوباره رای گیری شود این امکان فراهم است.

وی تصریح کرد: بر اساس آئین نامه پرونده طرح قبلی بسته شده و نمایندگان باید مجددا درخواست دوفوریت طرح اصلاح ماده 197 آئین نامه داخلی را مطرح کرده و پس از تصویب آن کلیات این طرح را به تصویب مجلس برسانند.

لاریجانی افزود: کلیات این طرح هم اکنون در صحن علنی مجلس قابل بررسی نیست.