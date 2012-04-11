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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۵۶

رحمتی در گفتگو با مهر:

ماهنامه مبلغان در مساجد خراسان رضوی توزیع شد

ماهنامه مبلغان در مساجد خراسان رضوی توزیع شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از توزیع ماهنامه مبلغان ویژه ائمه جماعات مساجد در سطح استان خبر داد.

حجت الاسلام حسین علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماهنامه مبلغان به موضوعات شیوه برخورد با فتنه از منظر نهج البلاغه و برکات قیام حضرت زهرا(س) پرداخته شده است.

وی ادامه داد: آموزش تبلیغ اینترنتی، تبلیغ دین اسلام در دنیای نوین و سخنان مقام معظم رهبری از دیگر موضوعاتی است که در این ماهنامه قرار داده شده است.

کارشناس امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اهداف توزیع این ماهنامه بیان کرد: ارتقاء سطح معلومات ائمه جماعات، آشنایی با روش های تحقیق، فناوری روز و جذب مخاطبین جوان از اهداف توزیع ماهنامه مبلغان است.

کد مطلب 1574146

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