انتقادات گراس به صهیونیستها عاقلانه بود/ ذات اسرائیل تحریک برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلفرد گروسر" کارشناس علوم سیاسی آلمانی که والدین وی یهودی می باشند و سالهاست که در فرانسه زندگی می کند در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در پاسخ به این پرسش که آیا شما دوست دارید درباره شعر گونتر گراس که انتقاد شدیدی به سیاستهای رژیم صهیونیستی وارد کرده بود اظهار نظر کنید گفت: بله خیلی. من طرفدار اظهارات گراس می باشم. چرا که وی در شعر خود کاملا منطقی و عاقلانه سخن گفته بود.

وی افزود: حکومت اسرائیل تحریک کننده است. البته چه اتفاقی می افتد اگر اسرائیل به ایران حمله کند و ایران نیز در جواب این حمله با راکتهای خود تل آویو را مورد حمله قرار دهد؟ بنابراین جنگ اقدامی بی جا است.

این کارشناس آلمانی با تاکید بر اینکه انتقاد به اسرائیل در آلمان سریعا فرد انتقاد کننده را مورد اتهام یهودی ستیزی قرار می دهد در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: من نمی توانم بفهم گراس در کجای شعرش به یهودیان حمله کرده است. وی حکومت اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده است.

"آلفرد گروسر" همچنین گفته برخی منتقدان مبنی بر اینکه گراس یک یهود ستیز ابدی است را چرند خوانده و همچنین با اشاره به اینکه یکی از منتقدان گراس نگاشتن این شعر را یک ترفند تبلیغاتی از طرف وی دانست اظهار داشت: برعکس این اسرائیل است که از ترفندهای تبلیغاتی استفاده می کند و برای اینکه توجهات را از سیاستهای شهرکسازی خود منحرف کند مسئله احساس خطر از طرف ایران را پیش می کشد.

گروسر در بخش دیگری از این مطلب بار دیگر تاکید کرد که موضوع در شعر گراس انتقاد به یهود نبوده بلکه انتقاد به اسرائیل بوده است.

وی همچنین با انتقاد از سکوت آلمانیها در برابر فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اگر اسرائیل به ارزشهایی از قبیل شرافت انسانها پایبند است باید در برابر همه از جمله فلسطینیان آن را رعایت کند.

این کارشناس آلمانی با اشاره به آزادی انتقاد ار اسرائیل در فرانسه اظهار داشت اما در آلمان وضعیت به گونه ای دیگر است چرا که آنجا به عنوان آلمانی افراد اجازه ندارند اسرائیل را مورد انتقاد قرار دهند.