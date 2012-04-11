تغییرات در سوریه باید تحت رهبری اسد باشد/ بحران سوریه آثار مخربی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کوفی عنان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه ضمن تجلیل از شخصیت کوفی عنان به عنوان یک چهره شناخته شده بین المللی تصریح کرد: آقای عنان در ایران چهره های شناخته شده اند و در زمانی که ایشان دبیر کل سازمان ملل بود حوادثی در جهان رخ داد مانند جنگ 33 روزه که پس از آن به ایران آمدند و در موارد دیگری نیز سفرهایی به کشورمان داشته است.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: آقای عنان در ایران دوستان فراوانی دارد که وزرای پیشین امور خارجه مانند آقایان ولایتی، خرازی و متکی و نیز روسای جمهور پیشین از دوستان ایشان هستند.

صالحی ادامه داد: آقای عنان شخصیتی مبرز در عرصه بین المللی است و به خصوص اشتهار ایشان به این خاطر است که همواره قضاوت های منصفانه و عادلانه داشته و به اعتبار مسئولیتی که دارد قطعا سعی کرده بدون جانبداری و با بی طرفی در قضاوت عمل کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اظهار داشت: از زمان که آقای عنان مسئولیت بررسی بحران سوریه را به عهده گرفته تمام تلاشش این است که این موضوع را به صورتی مدیریت کند که هیچ شائبه ای از جانبداری از طرفی در آن دیده نشود و موضوع را منصفانه و و عادلانه مدیریت کند.

وی با اشاره به طرح 6 ماده ای عنان برای حل بحران سوریه عنوان کرد: این طرح با موافقت دولت سوریه مواجه شده و الان ایشان به دنبال عملیاتی کردن آن است و برای اینکه این طرح به شکلی فراگیر و کامل انجام شودهمه باید با حسن نیت همکاری کنند.

صالحی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بارها مواضع خود را در خصوص سوریه اعلام کرده و ما معتقدیم مردم سوریه مانند مردم سایر کشورها حق برخورداری از تمام حقوقی که مردم کشورها باید داشته باشند مانند آزادی اهداف، آزادی انتخابات و قانون اساسی را دارند اما از طرفی ما اعلام کرده ایم که مخالف دخالت در امور داخلی کشورها هستیم و اگر هر تغییری می خواهد در سوریه صورت بگیرد باید توسط دولت سوریه باشد.

وزیر امور خارجه یادآور شد: آقای بشار اسد قول تغییرات و پاسخگویی به خواسته های مردم را داده است و باید فرصت لازم به حکومت دولت سوریه داده شود تا این تغییرات به طور طبیعی در داخل سوریه توسط دولت و تحت رهبری اسد صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: این مختصر اختلاف ما با برخی کشورهای منطقه و یا غربی است که آنها می خواهند تغییرات به سبک دیگری دنبال شود.

صالحی با ابراز خرسندی از اینکه در طرح کوفی عنان اشاره ای به تغییر بحث حکومت سوریه نشده است، گفت: بلکه بحث بر سر این است که طرفین با هم صحبت کنند.

رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران خاطر نشان کرد: ما به آقای عنان اعلام کردیم تا زمانی که به همین شیوه کنونی رفتار کنند پشتیبان ایشان و طرحشان هستیم و امیدواریم در آینده شاهد رفع مشکل سوریه باشیم.

وی در پایان گفت: امیدواریم سوریه وارد بحران خلاء حکومتی نشود چون اگر بشود آثار مخربی بر روی منطقه خواهد گذاشت که کسی خواهان آن نیست.