تیمی که حتی برای رفت و آمد هم مشکل دارد/ آبروداری می کنیم

داوود مهابادی با حضور در دفتر خبرگزاری مهر و در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم گهر زاگرس دورود بدون هیچ گونه پشتوانه مالی وارد مسابقات شد، گفت: این در حالیست که مسئولان استان قول دادند که برای برطرف شدن مشکلات مالی تیم مبلغ 200 میلیون تومان به تیم تزریق کنند که بعدا گفتند که پرداخت این میزان کمک مشروط به واگذاری 30 درصد سهام تیم بوده است.

سرمربی تیم گهر زاگرس دورود با بیان اینکه درصد خیلی کمی از این مبلغ به تیم گهر زاگرس داده شد، عنوان کرد: این مبلغ فوق العاده پایین نیز خرج سفرهای تیم به برخی از شهرها برای مسابقه شد.

مسئولان استان هیچ توجهی نسبت به تیم گهر زاگرس دورود نداشته اند

مهابادی با تاکید بر اینکه مسئولان استان هیچ گونه توجهی نسبت به تیم گهر زاگرس دورود نداشته اند، بیان داشت: در آستانه دو مسابقه مهم این تیم هر چقدر مشکلات تیم را از طریق رسانه ها و صدا و سیما انعکاس می دهیم توجهی صورت نمی گیرد.

وی با یادآوری اینکه تا این مرحله با هزینه پایین و تحمل سختی و مرارت زیاد آمده ایم، عنوان کرد: با این حال مدیریت ارشد استان از نماینده لرستان که در آستانه صعود به پلی آف بوده حمایتی نداشته و درد دلها و صحبت های ما به جایی نرسیده است.

وی با بیان اینکه تا کنون هر چقدر درد دل کرده ایم در این رابطه به جایی نرسیده است، افزود: کل پولی که استان به تیم گهر زاگرس دورود پرداخت کرده تنها 47 میلیون تومان بوده است.

سرمربی تیم گهر زاگرس دورود تصریح کرد: همچنین با پیگیری های صورت گرفته توسط فرماندار و نماینده دورود قرار بر این شد که 50 میلیون تومان به تیم داده شود که این اعتبار با وجود اینکه از طرف سازمان ورزش به حساب اداره کل ورزش و جوانان واریز شده بود بعد از گذشت 40 روز به دست تیم رسید.

تیم با مشکلات عدیده ای روبرو است

مهابادی با بیان اینکه تیم در حال حاضر با مشکلات عدیده ای روبرو است، ادامه داد: دادستانی نیز با توجه به اینکه تیم تحت نظر شرکت منصور آریا بوده آن را برای فروش گذاشته است.

وی با بیان اینکه تاکنون بازیکنان تیم از قراردادهای خود مبالغ ناچیزی را دریافت کرده اند، افزود: مسئولان استان نیز در این زمینه کمک نمی کنند و من نمی دانم آینده این تیم چه خواهد شد.

سرمربی تیم گهر زاگرس دورود با تاکید بر اینکه تاکنون نیز بازیکنان تیم آبروداری کرده اند و همه مشکلات را به جان خریده اند، بیان داشت: با وجود بی مهری مسئولان، مردم شهر دورود و استان لرستان همواره با ما بوده اند و تیم را تنها نگذاشته اند.

حتی یک جلسه هم برای نماینده لرستان در لیگ دسته یک نگرفته اند!

مهابادی با انتقاد از عدم توجه مسئولان استان نسبت به تیم گهر زاگرس دورود عنوان کرد: از ابتدای فعالیت این تیم در دورود مسئولان استان حتی یک جلسه هم برای رفع مشکلات تیم گهر زاگرس برگزار نکرده اند.

وی با تاکید بر اینکه استان لرستان دارای استعدادها و پتانسیل های فراوانی در زمینه ورزش است، بیان داشت: به اعتقاد من مهم ترین دلیل عقب ماندگی لرستان در این زمینه به عدم توجه مسئولان استان برمی گردد.

سرمربی تیم گهر زاگرس دورود با بیان اینکه در حال حاضر ما حتی برای هزینه های اتوبوس، هتل، مسابقات و ... با مشکل مواجه هستیم، عنوان کرد: مسئولان استان به هیچ عنوان به این مشکلات ما توجه نمی کنند.

بازیکنان تیم تاکنون مبالغ ناچیزی گرفته اند

مهابادی ادامه داد: این در حالیست که در صورت صعود تیم گهر زاگرس دورود به لیگ برتر حداقل چهار میلیارد تومان نیاز است در حالیکه مسئولان استان در این برهه از زمان نمی خواهند 100 یا 200 میلیون به این تیم کمک کنند چگونه در آن زمان به کمک تیم می آیند.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون بازیکنان تیم کم توقع بوده اند و از جان مایه گذاشته اند، ادامه داد: در این مدت بازیکنان تیم با وجود مشکلات مالی فراوان مسافت 18 ساعته را با اتوبوس برای شرکت در مسابقات طی می کردند.

سرمربی تیم گهر زاگرس دورود به عدم پرداخت قراردادهای بازیکنان اشاره و تصریح کرد: با توجه به مشکلات مالی باشگاه تا کنون فقط بخش کوچکی از قرار دادهای بازیکنان به آنها پرداخت شده است.

مهابادی ادامه داد: بازیکنان متاهل باشگاه تاکنون تنها بین 4 تا 5 میلیون و بقیه نیز بین 2 تا 3 میلیون قراردادهای خود را دریافت کرده اند.

توجه مسئولان لرستان به ورزش زیر صفر است!

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استان لرستان یکی از با استعداد ترین استانهای کشور به لحاظ ورزشی است، یادآور شد: جوانان لرستانی به لحاظ فیزیک بدنی دارای استانداردهای ورزشی مطلوبی هستند و این امر می طلبد که مسئولان به آنها توجه بیشتری داشته باشند.

سرمربی تیم گهر زاگرس دورود با اشاره به آب و هوای مطبوع استان لرستان نیز بیان داشت: این آب و هوا نیز مهم ترین دلیل برای پیشرفت ورزش استان است چرا که این امر عمر سلامت ورزشکاران را بالا می برد.

مهابادی با اشاره به کمبود زیرساختها و امکانات ورزشی در استان لرستان نیز ادامه داد: متاسفانه باید گفت که در این زمینه لرستان پایین تر از حد متوسط قرار دارد.

وی با اشاره به دیدگاه مسئولان استان نیز نسبت به ورزش بیان داشت: متاسفانه توجه مسئولان استان به ورزش زیر صفر قرار دارد.

همه ورزشکاران لرستان در رشته های مختلف نالان هستند!

سرمربی تیم گهر زاگرس دورود با بیان اینکه طی مدت زمان حضور من در لرستان ورزشکاران استان در همه رشته های ورزشی از کمبودها گلایه دارند و نالان هستند، عنوان کرد: متاسفانه در لرستان به ورزش توجه چندانی از سوی مسئولان صورت نمی گیرد و این امر موجب شده که سرمایه گذاران به دلیل عدم شفافیت و حمایت لازم مسئولان در لرستان سرمایه گذاری نکنند و به سمت ورزش آن نیایند.

مهابادی تصریح کرد: این عدم توجه مسئولان موجب شده که بسیاری از بازیکنان نام آشنای فوتبال لرستان در استان نمانند و به دیگر تیمهای کشور ملحق شوند.

وی با اشاره به اسامی برخی بازیکنان لرستانی که به تیم های دیگر مهاجرت کرده اند اشاره کرد و یادآور شد: در صورت صعود تیم گهر زاگرس دورود و همچنین جذب بازیکنان لرستانی که در تیمهای دیگر مشغول بازی هستند این تیم یکی از تیم های خوب در لیگ برتر خواهد شد.