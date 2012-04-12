احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این ارتباط گفت: در سال گذشته و با در نظر گرفتن نیاز استان به جایگاههای سوخت گاز مایع تعدادی جایگاه به ایستگاههای موجود افزوده شد و همین روند در سال جاری نیز پیگیری می شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 42 جایگاه سوخت گاز مایع در مناطق مختلف استان البرز راه اندازی شده است ولی این تعداد جوابگوی تقاضا نیست.
وی افزود: تا پایان سال 91، 15 جایگاه CNG به جایگاههای موجود اضافه می شود تا مشکلات موجود در این زمینه به طور کامل حل شود.
افضلی ادامه داد: احداث و بهره برداری از جایگاه های جدید که از عوامل اشتغالزایی نیز محسوب می شود، به کاهش بیکاری در استان کمک می کند.
معاون عمرانی استاندار البرز یادآور شد: این جایگاهها در مناطق مختلف و پرتقاضا و در دسترس جانمایی می شوند.
افضلی در گفتگو با مهر:
15 جایگاه جدید CNG تا پایان سال در البرز راه اندازی می شود
کرج – خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار البرز از افزایش جایگاه های سوخت گاز مایع به 57 جایگاه خبر داد.
احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این ارتباط گفت: در سال گذشته و با در نظر گرفتن نیاز استان به جایگاههای سوخت گاز مایع تعدادی جایگاه به ایستگاههای موجود افزوده شد و همین روند در سال جاری نیز پیگیری می شود.
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