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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

سعیدی به مهر گفت:

اجرای 100 نمایش صحنه ای به مدت 100 شب در ساری

اجرای 100 نمایش صحنه ای به مدت 100 شب در ساری

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری از اجرای 100 نمایش صحنه ای، به مدت 100 شب در مرکز استان خبر داد.

سید مهدی سعیدی ساروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  این اداره با همکاری شورای راهبردی تئاترساری  در سال گذشته، توانست فعالیت های گسترده ای در حوزه تئاتر انجام دهد.
 
وی افزود: برگزاری همایش روز جهانی تئاتر، بیست وسومین جشنواره تئاتر استان، اولین جشنواره تئاتر سارویه و چهارمین همایش نمایشنامه خوانی از مهم ترین این برنامه ها است.
 
سعیدی ساروی با اشاره به اینکه هنر تئاتر از پرمخاطب ترین هنرها است، بر لزوم برنامه ریزی و ارائه طرحهای نو در سال جدید از سوی شورای راهبردی تئاتر تاکید کرد.
 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری تصریح کرد: وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و کارآمد در حوزه تئاتر، سرمایه بالقوه ای بوده که می توان با برنامه ریزی موثر، همدلی بین هنرمندان و در اختیار گذاشتن امکانات لازم آن را به فعل تبدیل کرد.
 
وی، از اجرای صحنه ای نمایش هایی که در نخستین دوره جشنواره سارویه حضور داشتند خبر داد.
 
سعیدی گفت: 10 گروه نمایشی به مدت 10 شب در سالن آمفی تئاتر ساری که در مجموع 100 اجرای نمایش در 100 شب بوده به روی صحنه خواهد رفت.
 
کد مطلب 1574162

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