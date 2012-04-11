اجرای 100 نمایش صحنه ای به مدت 100 شب در ساری

سید مهدی سعیدی ساروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اداره با همکاری شورای راهبردی تئاترساری در سال گذشته، توانست فعالیت های گسترده ای در حوزه تئاتر انجام دهد.

وی افزود: برگزاری همایش روز جهانی تئاتر، بیست وسومین جشنواره تئاتر استان، اولین جشنواره تئاتر سارویه و چهارمین همایش نمایشنامه خوانی از مهم ترین این برنامه ها است.

سعیدی ساروی با اشاره به اینکه هنر تئاتر از پرمخاطب ترین هنرها است، بر لزوم برنامه ریزی و ارائه طرحهای نو در سال جدید از سوی شورای راهبردی تئاتر تاکید کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری تصریح کرد: وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و کارآمد در حوزه تئاتر، سرمایه بالقوه ای بوده که می توان با برنامه ریزی موثر، همدلی بین هنرمندان و در اختیار گذاشتن امکانات لازم آن را به فعل تبدیل کرد.

وی، از اجرای صحنه ای نمایش هایی که در نخستین دوره جشنواره سارویه حضور داشتند خبر داد.

سعیدی گفت: 10 گروه نمایشی به مدت 10 شب در سالن آمفی تئاتر ساری که در مجموع 100 اجرای نمایش در 100 شب بوده به روی صحنه خواهد رفت.

