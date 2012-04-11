یک میلیون و 500 هزار واحد مسکن روستایی در کشور آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس در جمع خبرنگاران، گفت: در سال جاری 300 هزار واحد مسکن روستایی در کشور آماده می شود که با این تعداد واحد مسکونی روستایی ساخته شده سال 84 تا سال 91 به یک میلیون و 500 هزار واحد می رسد.

وی تصریح کرد: تعهد ما تا پایان برنامه پنج مقاوم سازی دو میلیون مسکن روستایی است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت مسکن مهر روستایی نیز یادآورشد: در شهرهای زیر 25 هزار خانوار ساخت 280 هزار واحد مسکن مهر آغاز شده و 100 هزار واحد نیز به اتمام رسیده است.

تابش افزود: تاپایان سال جاری 180 هزار واحد مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر به پایان و ساخت 100 هزار واحد نیز شروع می شود.

وی تاکید کرد: از انجام برنامه ها و فعالیتهای مختلف در سطح کشور راضی هستیم و توانسته ایم در بیشتر بخشها از تعهدات جلوتر حرکت کنیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به فعالیتهای سال جاری بنیاد مسکن فارس نیز گفت: در سال جاری 30 هزار واحد مقاوم سازی روستایی در استان فارس انجام می شود.