رشد 20 درصدی آثار رسیده به بیستمین کنگره شعر دفاع مقدس

مصطفی محدثی خراسانی دبیر علمی بیستمین کنگره شعر دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه داوری نهایی این کنگره هفته آینده به پایان میرسد، گفت: کنگره بیستم در روزهای نزدیک به سالروز آزادسازی خرمشهر به میزبانی سنندج برگزار خواهد شد اما به دلیل اینکه حجم برنامههای بنیاد در این روزها زیاد است هنوز به طور مشخص زمان اختتامیه کنگره امسال آغاز نشده است.
وی با تاکید بر اینکه نتایج نهایی داوریها و نیز تاریخ دقیق کنگره در هفته آینده مشخص میشود، افزود: آثار ارسالی به کنگره امسال با افزایش 20 درصدی همراه بوده است و این موضوع در تمامی چهار بخش شعر عاشورایی، شعر دفاع مقدس، شعر بیداری اسلامی و شعر کودک و نوجوان با موضوع دفاع مقدس دیده میشود.
محدثی خراسانی ادامه داد: بخش بیداری اسلامی در کنگره بیستم به صورت ویژهای دچار تحول شده است. تا سالهای قبل بیشتر اشعار این بخش به موضوع فلسطین و سرزمینهای اشغالی اختصاص مییافت اما امسال در حرکتی قابل توجه موضوع انقلاب کشورهای اسلامی در تونس و مصر و نیز بحرین و پیوند میان آنها با انقلاب اسلامی را به خوبی نشان داده است و باعث حضور آثار متنوعی در این زمینه در جشنواره امسال شده است.
وی افزود: در حال حاضر نیز مشغول انتخاب منتخبی از اشعار رسیده به کنگره نهایی به منظور ترجمه آنها به انگلیسی و عربی هستیم تا همزمان با کنگره در قالب یک کتاب منتشر شود.
دبیر علمی بیستمین کنگره شعر دفاع مقدس ادامه داد: در کنگره امسال با وجود اینکه از تمامی طیفهای سنی شرکتکننده داریم اما بیشترین شرکتکنندگان دارای سنی میان 20 تا 30 سال هستند.
وی همچنین با بیان اینکه دبیرخانه از کنگرههای استانی خواسته است تا در هر بخش 3 برگزیده به کنگره پایانی معرفی کنند افزود: با این وجود این خواسته، دست دبیرخانههای استانی را باز گذاشتهایم تا برخی از آثار شایسته تقدیر خود را نیز برای بررسی و تقدیر به دبیرخانه کنگره پایانی معرفی کنند.
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