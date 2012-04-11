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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

بنیادی با مهر عنوان کرد:

کاربرد صنعت در کشاورزی عامل افزایش بهره وری

کاربرد صنعت در کشاورزی عامل افزایش بهره وری

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کاربرد صنعت در کشاورزی موجب افزایش بهره وری و ارزش افزوده می شود.

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گیلان از تنوع شرایط آب و هوای، اقلیمی و مجموعه بسیار وسیعی از گونه ها برخوردار است، افزود: این شرایط  بستر مناسبی برای تولید انواع محصولات از قبیل برنج، چای، بادام زمینی، فندق، گیاهان دارویی و غیره در استان است.

وی اظهارداشت: با توجه به افزایش روزافزون تولید محصولات کشاورزی، عواملی از قبیل رشد جمعیت و عدم کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مانع از رسیدن به نقطه خودکفایی و امکان صادرات در بسیاری از محصولات خواهد شد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: ضایعات به مقادیری از یک کالای خاص و کالای مشتق شده از آن گفته می شود که وارد چرخه مصرف نشده و میزان ضایعات به دلیل کاهش تولید قابل استفاده، افزایش نیازبه واردات و هدر دادن نهادههای مورد استفاده در تولید، بر اقتصاد لطمه وارد می سازد.

وی با بیان اینکه ضایعات در تمامی مراحل مختلف تولید، توزیع و مصرف رخ می دهد، افزود: ضایعات در مراحل تولید (کاشت، داشت و برداشت ) بیشترناشی از عدم استفاده بهینه و به موقع از نهادهها مثل کود، بذر، نیروی انسانی وغیره است.

بنیادی اظهار داشت: ضایعات مرحله توزیع در حین بازاریابی و بازاررسانی رخ می دهد، با توجه به عرضه فصلی و تقاضای دائمی محصولات کشاورزی، کانال توزیع و بازاریابی شرایط خاصی را می طلبد و ضایعات مصرف نیز به فرهنگ مصرف کننده و نوع مصرف بستگی دارد.

وی در ادامه به روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات اشاره کرد و گفت: طولانی بودن فاصله زمانی و مکانی ر سیدن محصول به دست مصرف کننده از زمان برداشت از یک سو به دلیل وجود واسطه های گوناگون، حمل و نقل جاده ای، انبارداری نامناسب، فقدان سردخانه و غیره موجب از بین رفتن بخشی از محصول شده واز سوی دیگر وجود مراحل گوناگون در انتقال محصول موجب بالارفتن هزینه مبادله می شود.

معاون جهاد کشاورزی گیلان یادآور شد: در برخی از مناطق کشور برای مبارزه با این امر اتحادیه های تعاونی کشاورزان نسبت به ارائه محصول در میادین میوه و تره بار اقدام می کنند که به دلیل عدم وجود تشکل فراگیر در ایران، همه کشاورزان قادر به ارائه محصول خود از این طریق نیستند.

کد مطلب 1574173

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