لایروبی و مرمت 10 رشته قنات در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید جلیل مدینه زاد روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل این اداره با اشاره به اهمیت لایروبی قنوات در توسعه کشاورزی مناطق روستایی شهرستان مرند گفت : افزایش 24 درصدی آبدهی این رشته قنات ها بعد از مرمت و بازسازی ، تاثیر مستقیمی در توسعه سطوح زیر کشت در بخش باغی و زراعی این شهرستانها ایفاء خواهد کرد.

وی با اشاره به لایروبی قنوات مهراب واقع در روستای کندلج ، کند کهریزی در روستای زال ، عسگر آباد در قره تپه ، دوازده چارک در روستای لیوار ، جواش در روستای جواش ، بیشه در شهر زنوز ، یارغیب در روستای یکان کهریز ، بند داشی در روستای درق و کربلایی محمد در روستای یکان کهریز گفت : این امر با نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند و با مشارکت بهره برداران بومی مناطق روستایی این شهرستان شروع و تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی در این پروژه ها به دست آمده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند مجموع دبی این رشته قنات ها را در حال حاضر 72 لیتر در ثانیه اعلام کرده و گفت : بعد از اتمام عملیات لایروبی این میزان به 96 لیتر در ثانیه افزایش خواهد یافت.

مدینه زاده با بیان اینکه تا کنون برای مرمت و لایروبی این قنوات460 میلیون ریال هزینه شده است گفت : امیدوارم با اتمام آن از ابتدای سال جاری آب استحصالی مورد استفاده بهره برداران در بخش کشاورزی مناطق روستایی مرند قرار گیرد.

وی پتانسیل این قنوات را برای آبدهی و ایجاد امکان جهت افزایش سطوح زیر کشت محصولات کشاورزی در مزارع مناطق روستایی مرند از عمده دلایل سرمایه گذاری در این امر بیان کرد و افزود : با توجه به محدودیت آب در دشت مرند بنا به ساختار های طبیعی آن و برنامه ریزی سازمانی جهت توسعه کشاورزی تا حصول به پایداری کامل درآن ، استفاده بهینه از منابع تولید بخش کشاورزی مورد توجه برنامه ریزان توسعه بخش کشاورزی بوده و لایروبی ، مرمت ، نوسازی و بهسازی رشته قنات های موجود در مناطق مختلف شهرستان در راستای این سیاست انجام می پذیرد و قنوات بایر بعد از عملیات مرمت و نوسازی در مدار استفاده در بخشهای زراعی و باغی قرار می گیرد.

فناوری حفر و ایجاد قنات مربوط به تمدن ایرانی بوده و قدمت آن به 3800 سال قبل بر می گردد.

در فرهنگ فارسی کلمه"کاریز"معادل قنات کاربرد دارد و به عملیات احداث کانال زیرزمینی برای انتقال آب از نقطه ای به مکان دیگر اطلاق می شود .

انتقال آب به مناطق دور دست ، جلو گیری از اتلاف آن با کاهش تبخیر ، جلو گیری از آلودگی آب و مدیریت درست استفاده از آن از مزایای این روش انتقال از دیر باز تاکنون بوده و مهمترین مزیت قنات کم هزینه بودن آب استحصالی و عدم نیاز به انرژی جهت انتقال آب می باشد و فقط از نیروی ثقل استفاده می گردد.