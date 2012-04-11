تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی 10 درصد افزایش یافت

علیرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این مدت تعداد بازنشستگان استان با رشد شش درصدی به 32 هزار پرونده، تعداد بازماندگان با افزایش 26 درصدی به 10 هزار و 500 پرونده و از کار افتادگان با رشد هفت درصدی نسبت به سال 89 به یک هزار و 879 نفر رسیده است.



وی یادآورشد: میزان تعهدات بلند مدت استان به مستمری بگیران در سال 90 با رشد 13.4 درصدی نسبت به سال 89 به 2.775.187 میلیون ریال رسیده که مبلغ پرداختی عیدی این قشر نیز در سال گذشته 148 میلیارد و 714 میلیون ریال با رشد 15.5 درصدی نسبت به سال 89 بوده است.



محسنی بیان کرد: در سال 90 با رشد 3.4 درصدی بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی جمعیت بیمه شدگان و مستمری بگیران استان به 708 هزار و 541 نفر رسید.



57 درصد از کل جمعیت استان قزوین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.



دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 91 اعلام شد



همچنین مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه، بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی ( به استثنای رانندگان حمل ونقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع ) در سال 91 را مبلغ 129.900 ریال اعلام کرد.



محسنی در این باره اظهارداشت: سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 90 معادل هفت درصد بعلاوه رقم ثابت 12.093 ریال افزایش می یابد و همچنین پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 90 از رقم روزانه 110.100 ریال بیشتر است همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 129.900 ریال کمتر نباشد.



وی بیان کرد: همه پرداختی های آن دسته از بیکاران که تاریخ بیکاری آنان از اول فروردین سال 91 به بعد است بارعایت حداقل دستمزد سالجاری خواهد بود.



محسنی تصریح کرد: دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل 142.900 ریال، سایر رانندگان 168.900 ریال و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری 129.900 ریال تعیین می شود.



مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین همچنین نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای مسکونی را به ازء هر متر مربع زیر بنا بر اساس حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورایعالی کار در سال 91 اعلام کرد و گفت: حق بیمه سهم بیمه شدگان کارگران ساختمانی نیز بر مبنای هفت درصد حداقل دستمزد روزانه به مبلغ129.900 ریال در سال 91 محاسبه و وصول خواهد شد.



وی یادآورشد: حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری هفت برابر حداقل دستمزد روزانه 909.300 ریال تعیین می شود و رعایت موضوع در ماههای 31 و 30 روزه الزامی است.