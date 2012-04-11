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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

حجت الاسلام مصائبی:

قرآن، نماز و اخلاق اسلامی سه محور اصلی تبلیغات اسلامی کردستان است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: کلیه فعالیت های سال 91 این اداره کل با توجه به سه محور قرآن کریم، نماز و اخلاق اسلامی اجرا می شود.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولویت های اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در سال جاری اظهار داشت: اولویت گروه های مخاطب اداره کل مبلغان و مبلغات، مسئولان تشکل های دینی، موسسات و مراکز قرآنی و کانون های فرهنگی مذهبی و اقشار تاثیرگذار هستند.

وی به عناوین برنامه ها و فعالیت های پیشنهادی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان در سال جاری اشاره کرد و گفت: از جمله این برنامه ها برگزاری آموزش های تخصصی منابع انسانی تبلیغ ویژه روحانیان مستقر، مبلغان و مبلغات است.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان کرد: برگزاری گفتمان های دانشگاهی، اجرای طرح گسترش اخلاق اسلامی، حمایت از مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی، برگزاری آموزش های تخصصی اقشار تاثیرگذار و حمایت از راه اندازی کتابخانه تخصصی حوزه دین از جمله دیگر برنامه های اولویت دار پیشنهادی اداره کل دانست.

حجت الاسلام مصائبی بیان کرد: حمایت از جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی استان، ساماندهی مبلغات، برگزاری مسابقه زندگی در پرتو قرآن و اعزام مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان از دیگر برنامه های اولویت دار اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان است.

وی اعلام کرد: حمایت، توسعه و تقویت فعالیت های تبلیغی در فضای مجازی، همایش قاچاق از منظر دین و حمایت از برگزاری مراسم دینی و ملی نیز از جمله دیگر فعالیت های اداره کل در سال جاری است.

کد مطلب 1574183

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