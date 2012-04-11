به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد وحیدی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با مسئولان هیئت مذهبی جوانان قاسم (ع) اظهار داشت: هیئت های مذهبی و برنامه های که توسط آنها در سطح جامعه برگزار می شود سد محکمی در راستای مقابله جدی و عملی در برابر ناتوی فرهنگی دشمن است و به همین دلیل تبلیغات اسلامی برنامه ریزی ویژه ای در راستای حمایت از هیئت های مذهبی را در دستور کار قرار داده است.

وی بیان کرد: هیئت های مذهبی جایگاه ویژه ‌ای در اجرای فعالیت های مذهبی و معرفتی دارند و در واقع آنها نهادهای مردمی هستند که بدون هیچ چشم داشتی برای نشر و فراگیری آموزه های دینی و تکریم شعائر اسلامی در تلاش هستند و در جبهه فرهنگی سد محکمی در برابر ناتوی فرهنگی به شمار می روند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز با اشاره به لزوم هماهنگی و انسجام بخشی به فعالیت های هیئت های مذهبی یادآور شد: جلب مشارکت حداکثری مردم در راستای اجرایی کردن برنامه های مختلف به ویژه در مناسبت های ملی و مذهبی یکی از نیازهای اصلی در این شهرستان به شمار می رود.

مسئول هیئت مذهبی جوانان قاسم (ع) با بیان گزارشی از عملکرد و برنامه های این هیئت برای اجرای گفتمان ها و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی با اداره تبلیغات اسلامی سقز آمادگی اعلام کرد و گسترش برنامه های فرهنگی و دینی را با گرایش بومی گامی مهم و لازم برای جذب جوانان به فعالیت های دینی عنوان کرد.

در پایان این دیدار رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز از اعلام آمادگی این هیئت مذهبی برای مشارکت بیشتر در برنامه های مختلف تقدیر کرد و گفت: ما آمادگی لازم را برای واگذاری بخشی از فعالیت های تبلیغی و دینی به هیئت های مذهبی و تشکل های دینی را داریم.