ارتش اسرائیل یک ارتش تحقیر شده است/ تشریح دلایل تهدیدات نظامی اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر امیر احمد پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در نشست خبری صبح امروز که در ستاد نیروی زمینی ارتش برگزار شد درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در هفته های اخیر تهدیداتی از سوی رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران مطرح شده پاسخ و تحلیل شما به عنوان یک فرمانده ارشد نظامی با توجه به تحولات منطقه و قدرت جمهوری اسلامی ایران نسبت به این گونه اظهارات چیست، گفت: ارتش اسرائیل یک ارتش تحقیر شده است.

وی در ادامه افزود: این ارتش در جنگ 22 روزه غزه و 33 روزه لبنان توسط گردان های مقاومت تحقیر شد و اعتماد به نفس خود را از دست داد.

پوردستان همچنین در تشریح علت تهدید رژیم صهیونیستی برعلیه جمهوری اسلامی ایران گفت: به دو دلیل این گونه اظهارات از سوی برخی مقامات رژیم صهیونیستی بیان شده است اول اینکه این رژیم با فرافکنی قصد دارد مشکلات داخلی خود را پنهان کند .



فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطر نشان کرد: دلیل دیگر این است که این رژیم قصد دارد به ارتش خود که اعتماد به نفسش را از دست داده روحیه بدهد البته این تحلیل از نگاه سیاسیون است.



وی اظهار داشت: اما از دید ما نظامی ها باید بگویم ارتش جمهوری اسلامی ایران و تمام نیروهای نظامی کشور در همه حال خطر را نزدیک خود می بینند و هر لحظه برای مواقع بحرانی آماده هستند.



امیر پوردستان تصریح کرد: آمریکا با بحران اقتصادی و اجتماعی شدیدی روبرو شده است لذا به این خاطر امکان باز کردن جبهه جدید در منطقه را به هیچ وجه نخواهد داشت.



فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین در خصوص دستاوردهای نیروی زمینی ارتش در سال جدید گفت: در سال تولید ملی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری برای اولین بار از تونل عمودی باد بهره برداری کرده است.



وی گفت: این تونل گرچه در کشورهای عربی نیز وجود دارد اما ساخت کشورهای غربی است و چیزی که پروژه ما را منحصر به فرد می کند تولید داخلی بودن آن است.



پوردستان همچنین در ادامه به سیستم کنترل آتش تانک ذوالفقار و ساخت انواع اخلالگرها در کلیه باندهای فرکانسی سیستم های زمینی و هوایی و دریایی اشاره کرد.



امیر پوردستان همچنین در خصوص برگزاری رزمایش های مختلف در سال 91 اظهار داشت: امسال 8 رزمایش در نقاط مختلف و در طیف های مختلف در کشور برگزار خواهد شد.



وی در ادامه افزود: برای اولین بار در بعد از انقلاب اسلامی اولین رزمایش مشترک در سطح لشکر بین ارتش و سپاه انجام خواهد شد.



فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین در ادامه به رزمایش های تخصصی هوانیروز و هوابرد برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد.