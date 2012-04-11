شورای هم اندیشی اقتصادی در آذربایجان شرقی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از ایجاد شورای مزبور بهبود فضای سرمایهگذاری و رفع موانع محیط کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه هر چه بیشتر این بخش در استان، ارتقای امنیت اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی همراه با ارتقای کیفی آنها، ایجاد فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت، بررسی روشهای ارتقای بهرهوری و استفاده بهینه از سرمایهگذاریهای انجامیافته، اعلام شده است.
رئیس شورای استانی هم اندیشی اقتصادی در آذربایجان شرقی، استانداراست و معاون برنامهریزی استاندار و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی به ترتیب نائب رئیس و دبیر شورای یاد شده هستند.
ترکیب اعضای شورای هم اندیشی اقتصادی در آذربایجان شرقی، متشکل از مدیران دستگاه های اداری و نیز نمایندگان تشکل های غیردولتی حوزه صنعت، اقتصاد، کشاورزی و خدماتی استان است.
معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی در نخسیتن جلسه شورای استانی هم اندیشی اقتصادی گفت: با تشکیل جلسات این شورا سعی خواهد شد ارتباط بخش خصوصی با دولت به شکل نظام مند برقرار گردد.
فرخ مسجدی افزود: استانداری آذربایجان شرقی با استخراج موانع موجود، تمام تلاش خود را برای حل و فصل این مشکلات به کار خواهد گرفت و در صورتی که این مشکلات نیاز به تصمیم گیری در سطح کلان کشور داشته باشند، این کار را انجام خواهد داد.
به گفته معاون برنامه ریزی استاندار و نایب رئیس شورای هم اندیشی اقتصادی در آذربایجان شرقی، این شورا به صورت فصلی تشکیل می شود و مصوبات آن لازم الاجرا است.
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