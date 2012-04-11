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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

فولادی در گفتگو با مهر:

چهار هزار علامت هشدار دهنده در نقاط حادثه خیز مازندران نصب شد

چهار هزار علامت هشدار دهنده در نقاط حادثه خیز مازندران نصب شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ایمنی و حریم راه اداره کل راه وترابری مازندران از نصب چهار هزار علائم هشدار دهنده طی نوروز 91 در نقاط حادثه خیز استان خبر داد.

اسماعیل فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوادث ترافیکی در سیستم حمل و نقل جاده ای سالانه سبب مرگ و میر افراد زیادی درجامعه می شود که این موضوع هزینه و تبعات زیاد اقتصادی را برای جامعه دربردارد.

رئیس اداره ایمنی و حریم راه  راه و ترابری مازندران افزود: این اداره کل براساس وظایف ذاتی که مسؤلیت ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان را دارد با اقداماتی پیشگیرانه ایمنی و نگاه به کنترل سرعت نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی در ایام نوروز داشته است.

وی گفت: جداسازنده های موقت راههای در دست بهسازی و تعریض با مسیر نمای استوانه ای در جهت هدایت و کانالیزه کردن جریان ترافیک به منظور جلوگیری از برخوردهای رخ به رخ در نقاط پرحادثه  ایجاد شده است.

فولادی گفت: چهار هزار علامت هشدار دهنده با هدف آشکار سازی نقاط پر حادثه نوروز امسال در محورهای استان نصب و  نسبت به بازسازی دو هزار و 640 متر گاردریل و 280 کیلومتر خط کشی در محورهای استان اقدام شده است.

وی افزود: با وجود تلاش شبانه روزی راهداران سختکوش و فرشتگان گمنام در جاده ها باید توجه بسیار داشته باشیم که ضامن سلامتی رانندگان در رانندگی توجه آنان به علائم موجود در راهها بوده تا سفری امن و مطمئن را سپری کنند.

کد مطلب 1574209

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