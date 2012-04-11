چهار هزار علامت هشدار دهنده در نقاط حادثه خیز مازندران نصب شد

اسماعیل فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوادث ترافیکی در سیستم حمل و نقل جاده ای سالانه سبب مرگ و میر افراد زیادی درجامعه می شود که این موضوع هزینه و تبعات زیاد اقتصادی را برای جامعه دربردارد.

رئیس اداره ایمنی و حریم راه راه و ترابری مازندران افزود: این اداره کل براساس وظایف ذاتی که مسؤلیت ایمن سازی محورهای مواصلاتی استان را دارد با اقداماتی پیشگیرانه ایمنی و نگاه به کنترل سرعت نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی در ایام نوروز داشته است.

وی گفت: جداسازنده های موقت راههای در دست بهسازی و تعریض با مسیر نمای استوانه ای در جهت هدایت و کانالیزه کردن جریان ترافیک به منظور جلوگیری از برخوردهای رخ به رخ در نقاط پرحادثه ایجاد شده است.

فولادی گفت: چهار هزار علامت هشدار دهنده با هدف آشکار سازی نقاط پر حادثه نوروز امسال در محورهای استان نصب و نسبت به بازسازی دو هزار و 640 متر گاردریل و 280 کیلومتر خط کشی در محورهای استان اقدام شده است.

وی افزود: با وجود تلاش شبانه روزی راهداران سختکوش و فرشتگان گمنام در جاده ها باید توجه بسیار داشته باشیم که ضامن سلامتی رانندگان در رانندگی توجه آنان به علائم موجود در راهها بوده تا سفری امن و مطمئن را سپری کنند.