احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بوستان شهید زین الدین در شهرک شهید زین الدین واقع در منطقه چهار قم احداث میشود.
وی گفت: هدف از احداث این بوستان زیباسازی شهر و ایجاد مکانی تفریحی و ورزشی بوده است.
شهردار منطقه چهار قم با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این بوستان تا پایان سال ۹۱ به اتمام میرسد افزود: برای احداث این بوستان ۹ هزار میلیون ریال هزینه شده است.
وی بیان کرد: این بوستان در مساحتی بالغ بر ۲۸ هزار متر مربع با هدف افزایش سرانه فضای سبز در شهر قم ایجاد میشود.
نکونام گفت: این بوستان شامل آبنما، دیوار سنگی، فضای ورزشی و فضای بازی بچهها میشود.
قم - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه چهار قم از احداث بوستان شهید زین الدین به مساحت 28 هزار متر مربع در قم خبر داد.
احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بوستان شهید زین الدین در شهرک شهید زین الدین واقع در منطقه چهار قم احداث میشود.
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