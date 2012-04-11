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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

نکونام در گفتگو با مهر:

بوستان شهید زین الدین در قم احداث می‌شود

بوستان شهید زین الدین در قم احداث می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه چهار قم از احداث بوستان شهید زین الدین به مساحت 28 هزار متر مربع در قم خبر داد.

احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بوستان شهید زین الدین در شهرک شهید زین الدین واقع در منطقه چهار قم احداث می‌شود.

وی گفت: هدف از احداث این بوستان زیباسازی شهر و ایجاد مکانی تفریحی و ورزشی بوده است.

شهردار منطقه چهار قم با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این بوستان تا پایان سال ۹۱ به اتمام می‌رسد افزود: برای احداث این بوستان ۹ هزار میلیون ریال هزینه شده است.

وی بیان کرد: این بوستان در مساحتی بالغ بر ۲۸ هزار متر مربع با هدف افزایش سرانه فضای سبز در شهر قم ایجاد می‌شود.

نکونام گفت: این بوستان شامل آبنما، دیوار سنگی، فضای ورزشی و فضای بازی بچه‌ها می‌شود.

کد مطلب 1574218

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