حمایت از تولید ملی اولین حرکت برای رسیدن به اقتدار کشور است

نادر پروین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری گفت: نامگذاری های چند سال اخیر نشان می دهد که رهبر معظم انقلاب اشراف کامل به مسائل جهانی، ‌منطقه ای و ملی دارند و در این نامگذاری ها اهمیت مسایل اقتصادی را یادآوری کرده اند.

وی افزود: این نامگذاری نقشه راه حرکت مسئولان و نهادهای اجرایی و همچنین اقدامی راهبردی برای رشد و توسعه شتابان کشور در ابعاد گوناگون است چرا که افزایش تولید و سرمایه ملی نقش استراتژیک و مهمی در حفظ اقتدار و انسجام ملی و مقابله با تحریم ها دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سقز در خصوص راهکارهای تحقق و عملی کردن این نامگذاری گفت: تقویت روحیه وفاق، خلاقیت و تلاش در جامعه، گفتمان سازی و تقویت فرهنگ عمومی برای حمایت و تکریم تولیدات داخلی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش کیفیت تولیدات داخلی، حمایت از تولیدکنندگان و اتخاذ سیاست صادرات محور در امر تولیدات، افزایش اعتماد بین تولیدکنندگان و آحاد جامعه، تقویت ارتباط بین دانشگاه ها و تولیدکنندگان، تولید دانش و ایده از سوی دانشگاهیان و صاحب نظران برای دستیابی به فناوری های پیشرفته متناسب با نیاز کشور، تقویت و توسعه منابع انسانی متخصص و خلاق از جمله راهکارهای عملی ساختن نامگذاری سال 91 است.

پروین یادآور: ایجاد اشتغال مولد و پایدار، رونق اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، صیانت از سرمایه های مادی و معنوی کشور از جمله ها مطالبات و نیازهای اساسی جامعه می باشد که باید مورد توجه جدی سیاستگذاران و متولیان امر قرار گیرد.