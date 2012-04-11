تبدیل تهدیدهای امنیتی به فرصت مورد تأکید روایات اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد محمدی ری شهری در دیدار سرکلانتر، رؤسای پلیس آگاهی، امنیت و فرماندهان کلانتریهای شهرستان ری افزود: برنامه ریزی برای دستیابی و شناخت نسبت به اطلاعات مورد نیاز از تهدیدات امنیتی و عوامل آنها از نکات مورد تأکید در روایات اسلامی است.

وی بیان کرد: عواملی که موجب ناامنی در جامعه می شود را باید شناخت و با ابزارهای پیشگیری کننده از توطئه های دشمنان تجهیز شد.

نعمتهای امنیتی از نعمات الهی هستند

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با بیان نکاتی از تفسیر آیه شریفه "ولتسئلن یومئذ عن النعیم"، نعمتهای امنیت و سلامتی را از نعمات الهی برشمرد که در روز قیامت از آن ها سئوال خواهد شد.

وی ادامه داد: مسئولان و مردم باید به گونه ای در خصوص انجام وظایف خود در بخش تحقق امنیت پاسخگو باشند، از این رو که چگونه از نعمت امنیت اخلاقی، امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی و سایر ابعاد وجود امنیت برای تکامل و خودسازی استفاده کرده اند.

نویسنده کتاب "فرهنگنامه امنیت ملی" در این دیدار نکاتی از سیاستهای امنیتی اسلام در روایات و آیات قرآن را بیان کرد.

اهمیت تقویت بنیه معنوی و رسیدگی به معیشت نیروهای مسلح

وی همچنین تقویت بنیه معنوی و نیز رسیدگی به معیشت، خدمتگزاران بخشهای خاص، همچون نیروهای مسلح را از اصول مهم و مورد تأکید اسلام برشمرد و گفت: اصلی ترین توصیه در روایات اسلامی در خصوص تقویت بنیه معنوی توصیه به یاد خدا و باور عمیق نسبت به آیه شریفه "هُوَ مَعَکمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ ..." است و احساس حضور در محضر خداست.

ری شهری افزود: در توسعه سیاسی اسلام این مساله مورد توجه قرار گرفته است که در رویارویی با مخالفان سیاسی و امنیتی، در گام اول باید کاری کنیم که مخالف به موافق تبدیل شود.

وی یادآور شد: در روایات اسلامی نیز آمده است "کسی که دشمن خود را به صلح بکشاند، به جمعیت خودش اضافه کرده است' و از این مساله به 'کمال دور اندیشی" تعبیر شده است.

رعایت ارزشهای اخلاقی در کشف توطئه های امنیتی و اجتماعی

ری شهری همچنین رعایت ارزشهای اخلاقی در کشف توطئه های امنیتی و اجتماعی و پرهیز از درگیری بدون ضرورت با دشمنان را از دیگر نکات مهم دانست.

وی ضمن تأکید به نامگذاری سال جدید توسط رهبرمعظم انقلاب به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار امیدواری کرد، سال جدید سال برکت، خدمت و امنیت بیشتر برای همه مردم و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

سرهنگ نعمت الله طباطبایی سرکلانتر شهرستان ری نیز در این دیدار با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات انتظامی در این شهرستان گفت: خوشبختانه در سال گذشته احساس امنیت افزایش داشت و در حوزه راهنمایی و رانندگی نیز با کاهش تصادفات خسارتی، جرحی و منجر به فوت نسبت به سالهای گذشته روبرو بودیم.