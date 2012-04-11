سومین کارگاه آموزشی "رهبری در پرستاری" هفته آینده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان هماهنگ کننده ملی ایران در برگزاری دوره آموزش رهبری در پرستاری با اعلام این مطلب افزود: شرکت کنندگان اولین دوره رهبری در پرستاری 30 نفر از پرستاران کشور هستند که بیش از یکسال پیش از طریق یک آزمون ورودی پذیرفته شدند و با توجه به اینکه اولین دوره رهبری در پرستاری به زبان خارجی برگزار می شوند همه شرکت کنندگان به زبان انگلیسی نیز تسلط دارند.

وی گفت: در کارگاه سوم دوره آموزشی رهبری در پرستاری علاوه بر ارائه پروژه های تعیین شده از سوی شرکت کنندگان، طبق برنامه ریزی انجام شده، شرکت کنندگان با مبحث اهمیت و نقش رسانه نیز آگاه می شوند و یک برنامه بازدید از یکی از بیمارستانهای تهران نیز در این کارگاه پیش بینی شده است که شرکت کنندگان می توانند از تجارب این بیمارستانها نیز استفاده کنند.

نجاتیان ادامه داد: برای شرکت کنندگان این دوره آموزشی 5 پروژه تعریف شده که باید طی 6 ماه فاصله هر کارگاه در مورد آن فعالیت کنند و در جلسه کارگاه پیشرفت پروژه با حضور مربی و راهنمای گروه های تعیین شده در بین شرکت کنندگان بررسی می شود و امیدوارم بتوانیم این پروژه ها را به صورت ملی اجرا کنیم.

وی اضافه کرد: کارگاه آموزشی چهارم و آخر این دوره نیز یکسال آینده برگزار می شود و در جلسه آخر این دوره علاوه بر نهایی شدن پروژه ها 15 نفر ارائه کنندگان مجدد این دوره در کشور نیز انتخاب می شوند.

نجاتیان گفت: این 15نفر مجدداً دوره رهبری در پرستاری را در سراسر کشور و به زبان فارسی برای داوطلبان و شرکت کنندگان دیگری ارائه می کنند.

هماهنگ کننده ملی ایران در برگزاری دوره رهبری در پرستاری، اضافه کرد: بحث رهبری یک مقوله بسیار مهم در مدیریت هر سیستم است که در کنار مدیریت یک مجموعه تلاش برای تغییر در مسیر تعالی یک مجموعه را دنبال می کند و در این دوره امیدواریم رهبرانی را تربیت کنیم که بتوانند تغییراتی برای بهبود وضع پرستاری در کشور ایجاد کنند و در واقع هنر بهبود، تغییر و توسعه را در این دوره می آموزند.